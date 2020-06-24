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凱施餅店旺角分店被指欠租　業主入稟追租逾152萬

社會 16:05 2020/06/24

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（經濟日報資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其位於旺角道分店，日前遭業主入稟高等法院，指其欠租逾152萬，並於租約期滿後未有交回舖位，遂入稟追討欠租及要求將舖位交吉。

原告WOO HING KEUNG LAWRENCE、TSU WAI CHU,BETTY、WOO ELLIOTT TAK ON及WOO TIFFANY TAK YUNN；答辯人為凱施食品有限公司及SIU WAI KIN。

入稟狀指，原告為位於旺角道30-36號寶安大廈地下B舖業主，於2017年5月以月租18萬與答辯人公司簽訂租約，至今年4月底止，次答辯人為擔保人。

入稟狀指，至今年4月底租約期滿後，答辯人仍未交回舖位，而截至今年5月底，原告指答辯人欠付租金及差餉等共逾152萬元。原告於今年6月9日曾透過律師去信，要求答辯人5天內交回舖位及支付欠款，惟追討不果，遂入稟要求答辯人支付欠款及將舖位交吉。

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記者：林育慧

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