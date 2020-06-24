▲ 康文署轄下所有博物館7月1日恢復正常開放時間。（資料圖片）

康文署今日（24日）宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，轄下所有博物館7月1日（星期三）恢復正常開放時間。鑑於博物館於1月29日起曾暫停開放，署方現安排所有在1月29日至6月30日期間受影響的博物館通行證持有人，由7月1日開始，憑原有通行證於指定期限內可享博物館入場費用豁免。豁免日數將按個別通行證於所述受影響期間的有效日數而定，持證人亦同時可在相關的期限內繼續享用通行證原有的其他優惠。

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由7月1日起，參觀博物館人士以先到先得方式進館，館方將限制館內人數。參觀人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。博物館將加強清潔消毒措施，館內兒童設施繼續暫停開放，十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入。

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責任編輯：郭家穎