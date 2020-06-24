【防疫抗疫基金】每艘街渡可獲額外2萬元資助　涉約180萬元

▲ 政府為每艘街渡額外提供一筆過2萬元資助。（資料圖片）

新冠肺炎疫情打擊各行業，運輸署今日（24日）表示，在「防疫抗疫基金」下，政府將向街渡營辦商為其每艘用於街渡航線的船隻提供額外一筆過2萬元的補貼，涉及金額約180萬元。

運輸署發言人指，為協助運輸業界應對當前經濟環境及新型冠狀病毒疫情所帶來的經營壓力，政府早前公布推出一系列支援措施。當中街渡營辦商作為本地商用機動船隻的船主，可直接獲一筆過1萬元的非實報實銷補貼、獲豁免船隻牌照費用一年和獲提供一筆過的驗船費用補貼。

發言人續指，政府理解街渡服務在新型冠狀病毒病疫情，加上包括嚴控關口及保持社交距離等必要的防疫抗疫措施下，整體乘客量有所下跌，而部分服務的營運狀況在短期內亦未必能改善。因此，政府將在「防疫抗疫基金」下，向街渡營辦商為其每艘用於街渡航線的船隻提供額外一筆過2萬元的非實報實銷補貼。運輸署將於7月發信通知各街渡營辦商有關申請補貼的安排。

現時全港共有72條街渡航線，大部分街渡並非市民日常使用的公共交通工具，當中不少主要是為旅遊或康樂性質而設。

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責任編輯：郭詩詩