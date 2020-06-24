【鼻敏感】脾胃虛弱為鼻敏感成因之一　浸大中醫：吃生冷食物+過度勞倦會傷脾胃

脾胃虛弱亦是鼻敏感常見證候之一，證候特點主要表現為脾胃氣虛，清陽不升，濕濁犯襲的相關症狀，常見如清晨與天氣潮濕時易於發作，流鼻涕稀白，鼻塞較甚，鼻癢噴嚏較輕，鼻黏膜色白水腫，全身症狀主要有身體困倦，易於疲勞，食慾欠佳，口淡乏味，面色萎黃，大便溏泄，舌淡苔白，脈緩弱等。

如何形成？

鼻敏感脾胃虛弱證的形成主要與飲食不節、勞倦過度、損傷脾胃有關。中醫認為，鼻屬清陽之竅，喜清而惡濁。脾胃為氣血生化之源，主升清降濁。脾胃功能強盛，氣血生化充足，清陽上升，濁陰下降，鼻得清陽清氣之溫養方能通暢無窒。倘若飲食不節，饑飽無常，過食生冷肥甘，或疲勞過度，久病傷脾，導致脾胃虛弱，氣血生化不足，升降失常，則容易導致清陽不升，濁陰不降，濕濁類變應原留滯鼻竅而引發鼻敏感。

治療方式

脾胃虛弱證鼻敏感的治療主要是以補益脾胃、升清降濁、恢復鼻竅的清陽清竅之性為原則。在用藥方面，一般選用方劑為補中益氣湯、參苓白朮散、合辛夷散等進行加減論治。常用藥物如黃芪、黨參、人參、白朮、茯苓、山藥、蓮子、扁豆、薏苡仁、桔梗、當歸、升麻、柴胡、陳皮、辛夷、白芷、防風、甘草等。

調理食療及茶療

脾胃虛弱證鼻敏感的調養，主要以健脾養胃為主。脾胃居於中焦，主受納飲食，運化水穀，喜潤惡燥，喜清惡濁，故平素應注意以下幾個方面：

飲食有節，勿暴飲暴食。

食品以溫潤清潔新鮮為宜，少食酒醴肥甘厚味與生冷冰凍食品，以免損傷脾胃。

作息規律。中醫認為脾主四肢肌肉。勞累過度易耗傷脾胃之氣，導致脾胃虛弱，故應作息規律，勞作有度，勿繁勞傷身。適當做些肢體運動，以固養脾胃。

濕易傷脾，在潮濕梅雨季節，應保持室內乾濕適宜（一般乾濕度60% 對鼻敏感有益），濕度過高時可使用抽濕機調節室內濕度。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜