  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (週三) 17:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【救救動物】肉場工人聲稱「人道飼養」　 揭豬隻屢被虐待牙齒尾巴遭強拔

休閒 16:58 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

英國一間聲稱以「人道飼養」豬隻的肉場，近日被動保組織揭發場內的豬隻屢遭虐待。

英國一間聲稱以「人道飼養」豬隻的肉場，近日被動保組織揭發，場內的母豬和幼豬在被屠宰之前，均遭到工人殘忍的虐待，生活得相當痛苦。

據英媒《每日郵報》報道，其中一間涉事的Calvesley肉場位於英國伯克郡，過去經常對外宣稱以「人道飼養」的方式養豬，打造良好形象。

然而，據動保組織Viva Vegan Charity早前取得肉場的閉路電視發現，肉廠工人會先把刀片以火燒至通紅，並在沒打麻醉藥的情況下把幼豬的尾巴切斷，部份幼豬亦不時遭工人拳打腳踢，甚至遭高舉狠摔在地上。

至於一些已經無法生育的母豬，有工人更會變態地以鉗子強行拔下牠們的牙齒，並把牠們扔進火爐活生生地燒死，整間肉場除了全天候充斥豬隻的悲嗚外，同時亦遍布豬屍，場面矚目驚心。

據Viva Vegan Charity創辦人指，這次調查披露了這些在肉場內的豬隻，其短暫的壽命除充斥痛苦外就一無所有，有關肉場不僅引起了動物的福利問題，其惡劣的環境同時亦會為病毒及細菌提供繁殖場所，恐有爆發疫情隱憂。事件曝光後，當局已經介入調查事件，並指出已暫停涉事肉場的相關認證。

【救救動物】為確保與遊客拍照不逃走　幼獅長期遭虐致斷腳棄置野外等死

【救救羊駝】直擊殘酷養殖場　羊駝被刑具捆綁強迫剃毛痛苦哀嚎

【救救動物】誘懷孕母象食「炮仗菠蘿」一屍兩命　慘劇震驚國際3名疑犯被鎖定

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思

虐待 網絡熱話 英國

最高瀏覽

【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
今日 12:59
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線
13:15 2020/06/23
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線