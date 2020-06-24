【救救動物】肉場工人聲稱「人道飼養」　 揭豬隻屢被虐待牙齒尾巴遭強拔

▲ 英國一間聲稱以「人道飼養」豬隻的肉場，近日被動保組織揭發場內的豬隻屢遭虐待。

英國一間聲稱以「人道飼養」豬隻的肉場，近日被動保組織揭發，場內的母豬和幼豬在被屠宰之前，均遭到工人殘忍的虐待，生活得相當痛苦。

據英媒《每日郵報》報道，其中一間涉事的Calvesley肉場位於英國伯克郡，過去經常對外宣稱以「人道飼養」的方式養豬，打造良好形象。

然而，據動保組織Viva Vegan Charity早前取得肉場的閉路電視發現，肉廠工人會先把刀片以火燒至通紅，並在沒打麻醉藥的情況下把幼豬的尾巴切斷，部份幼豬亦不時遭工人拳打腳踢，甚至遭高舉狠摔在地上。

至於一些已經無法生育的母豬，有工人更會變態地以鉗子強行拔下牠們的牙齒，並把牠們扔進火爐活生生地燒死，整間肉場除了全天候充斥豬隻的悲嗚外，同時亦遍布豬屍，場面矚目驚心。

據Viva Vegan Charity創辦人指，這次調查披露了這些在肉場內的豬隻，其短暫的壽命除充斥痛苦外就一無所有，有關肉場不僅引起了動物的福利問題，其惡劣的環境同時亦會為病毒及細菌提供繁殖場所，恐有爆發疫情隱憂。事件曝光後，當局已經介入調查事件，並指出已暫停涉事肉場的相關認證。

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責任編輯:熊詠思