調查不足3成學生滿意網上學習　學生長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞　

▲ 嶺大研究生院於今（24日）公布一項有關「新冠肺炎抗疫期間本港大學生網上學習情況」的問卷調查結果，發現只有不足3成受訪者滿意在疫情期間進行網上學習的體驗。(嶺大提供圖片)

疫情下令網上學習成為趨勢，本港大學及大專院校由疫情起以網上實時教學形式讓學生學習。嶺大研究生院於今（24日）公布一項有關「新冠肺炎抗疫期間本港大學生網上學習情況」的問卷調查結果，發現只有不足3成受訪者滿意在疫情期間進行網上學習的體驗，逾六成人認為，網上教學效果比面授課程差，主要困難為缺少自我約束力、缺乏課堂學習的氛圍及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞等；研究團隊認為，調查反映傳統面授課堂目前還無法被網上教學完全取代，大學應認真思考網上學習在教學中擔當的角色。



嶺大研究生院於今年5月5日至12日期間，以網上問卷收集1227名學生在新冠肺炎疫情期間使用網上學習的經驗。受訪者包括本科課程、副學士課程、高級文憑課程、碩士以及博士課程的學生。結果顯示，只有約27%受訪者對網上學習感到滿意，約63%受訪者認為，網上教學的學習效果比面授課堂差。影響網上學習效果的主要因素，約60%受訪者認為與網絡穩定性有關，約50%則認為是課堂互動，以及46%受訪者認為是課後答疑和咨詢。



對於學生認為網上學習所面對的主要困難，首三個因素分別為缺少自我約束力，佔約60%；缺乏課堂學習的氛圍，佔56%；以及長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞55%。此外，有較多受訪者認為，與面授課堂相比，網上教學的學習時間減少，佔42%、學習效率降低，佔54%，但學習壓力增加，佔48%。約86%受訪者希望疫情過後能恢復面授課程，並輔以網上學習。

嶺大引述調查時有學生以文字說明於網上學習的困難，老師錄音質素差，會增加聆聽難度，老師對科技的熟悉度會耽誤時間，及年長的老師易出現技術上的困難。有受訪者更關注個人資料保密，擔心網上學習會導致個人資料外洩，又認為網上學習配套未完善，要非常謹慎會否遺下資訊。

領導研究的嶺大副校長暨研究生院長莫家豪表示，研究結果反映傳統面授課堂目前無法被取代。他又指調查可見學生是否熟悉網上學習平台的操作，對於其學習滿意度有顯著影響，建議大學加強對學生的資訊科技和網上學習的培訓。

嶺大研究生院助理教授課程副主任熊衛雁表示，雖然不少人在疫情下經常談及將非恆常化的事情成為恆常化，惟「學生長時間觀看屏幕導會感到眼睛疲勞」，或能顯示即使科技能解決的問題，對學生亦未必適合，教育界或需再好好思量應如何改善問題。被問到校方實行網上教學後有否影響學生的成績，他指需留待學生整體成績出來後方可再對比與過往面授教學的差異。



莫家豪稱，授課老師的資訊科技水平也影響網上教學的質素，建議大學提供充足的人力及軟硬件支持，針對性地完善教師專業發展中網上教學的培訓內容，以應對老師在網上教學面對的困難，充分發揮網上學習的優勢，又建議政府應支持大學進行網上學習的系統性研究，例如如何提高網上學習的效果、如何發揮網上學習的優點以輔助面授、跨校網上授課的可行性等，以探討長遠使用網上學習的最佳方案，貼地設計網上學習內容。

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記者：洪芷晴