【親子好去處】罕見親子韆鞦免費玩　大埔汀太路兒童遊樂場正式開幕

▲ 大埔有公園新增了遊樂設施，最觸目是設有罕見「親子韆鞦」，公園現已開放。

隨著疫情趨穩，政府陸續放寬限聚令，大埔有公園新增了遊樂設施，現時終於可以開放。當中，最觸目是設有罕見的「親子韆鞦」，可以供家長與小朋友一起玩。當區的區議員更率先試玩，除了韆鞦之外，他也大讚其他兒童設施有挑戰難度，十分好玩。

大埔區議會副主席劉勇威於星期一（22日）在facebook群組「Tai Po大埔」發帖，跟進了地區小型工程，公佈位於大埔賽馬會診所旁天后宮的後面「汀太路兒童遊樂場 」正式開幕，街坊大人及小朋友又多處免費休憩好去處。

▲ 親子鞦韆的設計可讓成人與小朋友一起玩耍。（圖片︰Tai Po大埔 facebook）

親子韆鞦可供一大一細坐

「汀太路兒童遊樂場 」的原有用地被大改造，新增罕見的「親子韆鞦」、有挑戰性的兒童設施，以及受歡迎的長者「太空漫步機」、上肢伸展器等等。「親子韆鞦」是韆鞦結合了搖搖板的概念，設有兩個面對面座位，一面是幼兒可坐的圍兜椅，另一面可供中童及成人坐，親子韆鞦亦可以單獨玩，區議員劉勇威拍片示範玩法。他表示希望此公園成為區內兒童遊樂熱點。

大家可以帶埋小朋友來叉叉電，休息吓！

網民︰刺激的親子樂

有大埔街坊看過帖文，對於親子韆鞦感到新奇，表示親子樂像很刺激，笑問小朋友是否真的不會跌出來，又有人笑言面對面的設計︰「阿仔嘔奶嗰陣，阿爸記得要擘大個口，位置啱啱好」等。

另一方面，有大埔街坊擔憂那處蚊患嚴重，劉勇威表示公園內會加捕蚊裝置，以及會定期滅蚊及清理積水。

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責任編輯︰王明芳