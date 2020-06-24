  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (週三) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【坐月禁忌】產婦坐月不洗頭生毒瘡爛肉發惡臭　婦產科醫生︰可用酒精擦頭髮清潔

育兒經 17:25 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

台灣一名產婦嚴守坐月禁忌，不洗頭、不沖涼，導致頭部生毒瘡，出現爛肉而發出惡臭。

坐月期間有不少禁忌，有說產婦不應洗頭和沖涼，以免產後容易感染風寒。台灣婦產科醫師詹景全在電視節目上分享，曾遇過一名產婦嚴守坐月禁忌，不洗頭、不沖涼，也不開冷氣，令房間傳來惡臭，檢查下發現她的頭部生毒瘡，出現爛肉而令惡臭傳開。

詹醫師在電視節目《醫師好辣》表示，有一次在一間高級月子中心巡房時，其中一間房傳出惡臭味，令他甫進入房間即受不了。不過，護理人員為了保持服務質素，忍耐力都很強，不會作出批評。

用酒精擦頭髮清潔

他進房間後，直接問產婦為何房間發出惡臭，該名產婦解釋她沒開冷氣，但詹醫師驚覺那種臭味，像是傷口的惡臭味。檢查後發現產婦的傷口還好，但當他一靠近，產婦頭髮的臭味實在令人受不了，結果他發現︰

她整個頭都已經爛了，就是那種惡瘡甚麼的。

他立即提醒對方要處理問題，最好把頭髮剪短，再以清潔配合使用抗生素的方法解決。

很多人都問詹醫師坐月能否洗頭，他深入探討過，認為大家只聽到不能洗頭，卻忽略了「要做清潔」。他建議用酒精擦頭髮，因為酒精揮發快，也有人會使用米酒。

聽老爺奶奶話不洗頭

至於婦產科醫師鄭丞傑則認為，產婦在坐月期間可以洗頭。他分享一個事例，有護士長生第一胎時坐月，同住的老爺、奶奶跟她說坐月不能洗頭，她只能唯命是從。到她生第二胎時，已不再跟老爺、奶奶同住，於是坐月期間悄悄洗頭，孩子現在已10多歲，她都沒出現過頭痛問題。

鄭醫師指，坐月禁忌大多來自古代傳說，中國黃河流域較寒冷，而且古代的茅屋入風，又沒有風筒，因此產婦容易感染風寒。現代產婦洗頭後隨即用風筒吹乾，可以避免問題。

更多有關產前產後的報道︰

【坐月禁忌】新手媽外陰布滿血塊流膿發臭　揭奶奶下禁令產後兩周不准沖涼洗頭

【坐月神隊友】廚神媽媽烹調坐月菜式　每天鑽研營養餐助產後愛女調理身體

【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水　改飲炒米茶助增強體質補充營養

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

產後調理 生育 懷孕 家庭關係 台灣 頭痛

最高瀏覽

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
今日 12:59
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線
13:15 2020/06/23
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線