公開西灣河開槍警員及其家人資料 警拘2名男子涉嫌藐視法庭
社會 16:53 2020/06/24
警方今（24日）晨，於大嶼山及港島南區，以藐視法庭罪，拘捕2名分別33及51歲男子。
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，6月2日西九龍裁判法院，對一宗刑事案件頒令對有關人士身份保護，禁止任何人包括傳播媒體發布或報道、任何可以使公眾識別的受命令保護人士的身份，以保障公眾及他們的利益。惟較早時，警方發現有人社交平台披露案中警員身份，於是採取拘捕行動。
網罪科警員今早分別到大嶼山及港島南區，拘捕一名報稱無業及一名社工的2名男子，年齡分別是51歲及33歲，並檢獲1部電腦及2部手提電話。譚威信指，網絡世界並非無法可依，提醒市民提防，若干犯罪行要負上刑責。
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記者：黃傑偉