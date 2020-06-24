黃錦星指本港近年推生態海岸線　實地試驗後生物品種數量錄得增加15種

▲ 環境局局長黃錦星於今(24日)發表局長日誌，指香港近年支持「生態海岸線」的環保創新技術，盼令城市環境與自然生態更和諧共融，配合生物多樣性主流化的政策。(網上圖片)

填海及不同發展均會破壞生態環境，環境局局長黃錦星於今(24日)發表局長日誌，指香港近年支持「生態海岸線」的環保創新技術，盼令城市環境與自然生態更和諧共融，配合生物多樣性主流化的政策。

他解釋「生態海岸線」即是將生態概念融入海堤設計的多贏方略，海堤建造要擔當保護海岸的功能，而生態海岸線的概念是給予不同種類的海洋生物更「宜居」的海堤環境，以加強生物多樣性。政府聯同大學進行本地「生態海岸線」的可行性研究，並分別在西貢、沙田和屯門放置多樣生態海岸設施作「實地」試點，研究在本港各式水體，包括分屬海洋性、半開放和河口性水域，以生態海岸線模式促進海洋生態及生物多樣性的成效。

黃錦星以沙田馬料水為例，指該地臨近吐露港，屬半開放水域，於放置生態海岸線設施後第四季的初步監察數據顯示，「眾魚蟹螺等海洋物種的反應踴躍」，數據反映在部份「生態海堤」組件上錄得的生物品種，與附近對照海堤岩石上所錄得的相比，整體增加了15種，當中包括魚類兩種、蟹類及螺類各三種等，他樂見此環保創新工作初見成果。

他表示，2019年初政府在馬料水先行先試，逐步安放生態海岸線相關裝置，當中設計了四種組件，包括生態海牆磚、生態水立方、潮汐池以及殖蠔籃，認為若要締造生態宜居安樂窩，需要學者、業界及政府同事等協作創新，為生物多樣性創造合適的外在生境條件，例如水份、濕度、溫度、酸鹼度、表面粗糙程度等研究。

他續指，土木工程拓展署將在東涌東擴展區引入生態海岸線，以保護該區海堤的同時，為海洋生境締造沿岸的宜居生境，從而提升當中的生物多樣性，打造富親水文化的海濱公共空間。

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責任編輯：洪芷晴