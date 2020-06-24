涉非禮15歲教子威脅公開裸照　前牧師助理被判囚15個月

▲ （經濟日報資料圖片）

29歲前牧師助理3年前在長洲宿營期間，非禮當時15歲的教子，其後教子與牧師助理斷絕來往，但遭威脅公開關係及將裸照上載至社交平台。涉案牧師助理早前承認對16歲以下兒童作出猥褻行為等3罪，今（24日）於區域法院被判15個月監禁。法官判刑時指，被告是受過高等教育的成年人，更是男童的教父，行為違反誠信，令男童有可怕的經歷，須判作阻嚇性判刑。

29歲被告早前承認對16歲以下兒童作出猥褻行為、猥褻侵犯及刑事恐嚇共3罪。

暫委法官今判刑時指，被告在教育機構任職導師，最近完成了碩士課程，其成長經歷及教育背景良好，事後有尋求輔導，裁判官認為他有深切反省，心理學專家指他並非同性戀，並且沒有心理問題，被告否認對兒童有性幻想，重犯機會屬中度。

法官又指，創傷報告指X重提事件時情緒平穩，但同時對憤怒及羞恥的情緒壓抑。人際關係方面，X表現的更小心及有所保留，並抗拒再次回憶起事件，有驚恐的反應，心理上需要時間才完全復原。

法官指被告犯案時與X年紀相差11年，被告是受過高等教育的成年人，更是X的教父，行為違反誠信，令X有可怕的經歷，法庭須發出阻嚇訊息，法官表示看不到比即時監禁更適合的刑罰，判監15個月。

案情指，被告於案發時為一間學校的牧師助理，他與當時15歲的事主X因課外活動而認識，最終成為了X的教父。X於2018年8月8日受被告邀請到長洲宿營，被告在X洗澡時疑用手機拍攝X，X要求刪除相片，被告應允。當晚，兩人睡在同一張床，期間被告要求X為他手淫，其後曾一同進入浴室自瀆。

宿營結束後，X不再參加課外活動及減少聯絡被告。2018年11月被告以Whatsapp聯絡X，威脅X若繼續忽視他，便會公開兩人關係及對外宣稱X會與其他男性發生關係，及散播X的裸照到Instagram。X感到恐慌，於去年2月17日將事情告知父親，父親翌日報警。被告其後被捕，警誡下承認犯案，但指案發時是男童引誘他。

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記者：林欣樂