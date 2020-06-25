小學桌遊設計師創誠信桌遊　思考生活誠信情境助建批判思維

▲ 同學們分工仔細，部分學生是擔任玩家，測試作品。(湯炳強攝)

誠實是互信的基礎，有學校在成長課以設計誠信桌遊的經歷，讓喜愛玩桌遊的同學在停課時齊齊閱讀及搜索網上有關誠信的故事，並體驗桌遊設計，最後製作簡單的成品，在復課日試玩。負責的黎老師認為，透過遊戲，學生能放鬆心情，深化「誠信」的目標，亦可抒發不快情緒。

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校今年因推動誠信的情意教育，學校有感誠信品格很抽象，希望由遊戲入手，其中一個計劃是由圖書館黎嘉莉（Cary）老師，策動一班熱愛桌遊的小六同學，構思誠信主題的遊戲。她指出，小朋友構思不一定很成熟，或玩味很高，然而重要是過程，發動到他們的自主學習動機，也增進了同學間的關係。

▲ 同學們謂能完成作品，非常興奮。(湯炳強攝)

▲ 誠信棋在復課日正式面世。(湯炳強攝)

放入誠信情境

Cary解釋，設計過程要先分工，有人負責畫插畫、創作棋子上的公仔及資料蒐集等等，而大家都曾讀了大量誠信的小故事，並研究怎樣把誠信滲入棋盤內發揮。

初版誠信棋，以大富翁買地買樓開始，開局除了可用錢，大家也獲派一張兌換卡，兌換卡功能可以以錢換誠信值，獲最高誠信值2,500便勝出。而棋盤同樣分有機會卡和厄運卡，放入好壞參半的誠信事件，每個誠信事件亦標明獎或扣誠信值的分數。

▲ 圖書館黎嘉莉老師。(湯炳強攝)

▲ 製作棋盤的機會卡，需要事前做資料搜集。(湯炳強攝)

自訂創意誠信值

雖然誠信棋是以大富翁為藍本，但賺取的錢，會兌現成誠信值，故同學須把機會卡放入生活中的不同事情，並把事情訂立誠信值，因此大家要一起過濾校園中那些事若不守誠信，帶來的後果。

另外，他們也改變了大富翁規則，例如有人經過地主的格仔，其他沒擁有地權的玩家，可以誤導路過者說︰你行入我的地，要付錢。如果那人猜中誰是真正擁有者，他便不用付過路費，另外兩位說謊者付過路費卻要扣誠信值。

負責吳浩權和李梓希謂設計過程最花心機是研究玩法，梓希舉例，每一張機會卡的分數，要計得合宜，才可以讓遊戲順暢，多100分或少100分，都會影響遊戲節奏。

▲ 10隻棋子都是按學生樣子繪畫。

▲ 棋盤上分了中港台日四地，每個格都是同學自選地方，各有地價，樓價會不同。(湯炳強攝)

談到誠信，同學中不少有被放鴿子的經歷，其中鄭懿媛和黃澳瑩同謂，誠信是表現在人和人的交往中，由信任開始，被放鴿子就是一種對人不尊重的表現，沒誠信讓人心累。

該校徐劍校長認為，這棋盤很有趣味，特別之處是設有「幸運」和「入獄」，踏到不幸入獄一格，但凡誠信值不足400，或踏進「監獄」一格，玩家必須入獄。

但同學把入獄改為改過自新計劃，玩家在暫停回合時，只要選讀誠信故事，並向其他玩家講一講故事中誠信的意義，大家同意後，被罰玩家便可減刑或只罰兩個回合。

▲ 同學們分工仔細，部分學生是擔任玩家，測試作品。(湯炳強攝)

貼近學生生活

Cary笑謂當指導學生討論時，曾旁聽他們的感受，並感到學生很可愛！因同學中不少有被放鴿子的經歷，其中鄭懿媛和黃澳瑩同謂，誠信是表現在人和人的交往中，由信任開始，被放鴿子就是一種對人不尊重的表現，沒誠信讓人心累。

老師也沒有親身感受，又怎了解他們的難受呢？

她補充，學校很多活動都需要選拔，設計桌遊時卻令我觀察到學生更多才華，最重要是讓不同能力的人一起互相合作，增進溝通。至於學習誠信，再者，玩遊戲時大家多能放鬆心情，邊傾邊玩，那樣去深化一些情意目標，記憶才會比較牢固，亦較能抒發內在不快情緒。

▲ 棋盤共有55個誠信情境供思考。

撰文：胡麗珊