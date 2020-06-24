陳肇始：目前未有條件全面放寬公眾地方群組聚集

▲ 陳肇始表示，目前未有條件全面放寬在公眾地方舉行不同類型的群組聚集。（梁偉榮攝）

食物及衛生局局長陳肇始表示，目前未有條件全面放寬在公眾地方舉行不同類型的群組聚集，又強調當局制訂防疫規例，包括限聚令時，沒有政治考慮。

陳肇始在立法會回答議員質詢時指出，雖然截至本周二，沒有新冠肺炎患者報稱於確診14天前曾參與機會或遊行，但認為這不代表遊行集會，對病毒於社區傳播沒有風險，又指公眾地方聚集並無指定範圍，主辦單位難以要求參與者遵從防感染措施。

陳肇始表示，限聚令只涉及公共衛生、平衡社會需要及經濟影響的考慮，當中完全沒有涉及政治考慮，未來會因應疫情發展，適時檢討防疫規例。

人民力量陳志全認為，六四燭光晚會有數萬人參與，但無人因此受感染，證明只要參與者做好防疫措施，便能降低風險。

警方至今以疫情為由，禁止了9宗公眾集會，及反對了5宗公眾遊行。

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記者：林曉君