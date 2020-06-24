聶德權：公務員制定政策時 需考慮香港是國家一部分

▲ 聶德權指出，內地《公務員法》並不適用於香港公務員。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，香港特區政府的公務員，其身份不單是香港特區公務員，亦是中華人民共和國香港特別行政區公務員，制定政策時，需兼顧香港是國家的一部分。

聶德權在立法會大會回應議員質詢時，引述《基本法》多條條文解釋，行政長官是特區的首長，需對特區及中央負責，而香港公務員需對特區政府和在任特首盡忠、負責，這顯示公務員是透過特區政府和行政長官，與中央政府在憲制秩序聯繫。

聶德權強調，在一國兩制下，香港公務員在考慮和處理各項政策問題時，不能單從香港特區本位出發，公務員除需根據《基本法》和香港法律及制度辦事，亦需同時兼顧香港是國家的一部分這個角度，才可以周詳、全面的旅行其職務。

聶德權指出，香港與內地實行不同的制度，包括公務員制度，而《基本法》附件三中的全國性法律，並沒有《中華人民共和國公務員法》，因此內地公務員法並不適用於香港公務員，無需將對內地公務員的要求納入香港的公務員守則。

教育界葉建源關注，當中聯辦有任何指示時，香港公務員是否要遵從。聶德權指，公務員要根據本港制度和法律辦事，強調若有任何牽涉和內地有關的情況和事務，一定透過行政長官溝通。

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記者：林曉君