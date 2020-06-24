【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收

▲ 前TVB御用奸人駱達華的18歲女兒在上海最貴國際學校畢業，更已獲2間英國著名學府取錄。

前TVB御用奸人駱達華雖然名氣不高，但當年在劇集《陀槍師姐》演人格分裂的變態殺手一角，至今依然深入民心。駱達華自離開TVB後北上發展，與太太定居上海並誕下一女駱欣言（Bernice Natalie），轉眼間已經18歲，剛於上海最貴的國際學校畢業，更喜獲兩間英國著名學府爭住收。

▲ Natalie樣子有仙氣，亦有意入行。（駱欣言微博圖片）

56歲的駱達華因北上發展而認識了太太盧燕，婚後誕下一女駱欣言，一家三口定居上海，並安排女兒入讀上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」（Wellington College International Shanghai），是英國惠靈頓公學在內地的第二間分校。

▲ 駱達華北上發展後組織了家庭，一家三口定居上海。（駱達華微博圖片）

上海惠靈頓每年學費近36萬

據學校網頁顯示，惠靈頓每年學費由N班的24.2萬（約26.5萬港元）至Year 12及13的32.8萬人民幣（約35.9萬港元），同年級學費，比起上海德威外籍人員子女學校（Dulwich College Shanghai）的32.5萬人民幣（約35.6萬港元），以及上海哈羅國際學校（Harrow International School Shanghai）的31.98萬人民幣（約35萬港元）更高昂，可見駱達華在內地撈得風生水起。

▲ Natelie晒長腿與同學慶祝畢業。（駱欣言微博圖片）

現年18歲的Natalie剛於上海惠靈頓國際學校畢業，與同學們盛裝打扮參加畢業晚會，身型高䠷的她更大晒長腿，爸爸駱達華則充當攝影師為女兒、同學們及家長們拍照。

▲ Natalie的同學來自五湖四海。（駱欣言微博圖片）

熱愛歷史系 UCL及LSE二揀一

Natalie已獲得英國著名學府倫敦大學學院（University College London，UCL）及倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，LSE）取錄，並上載了兩間學校的電郵截圖作證明，可見Natalie對政治及歷史科有興趣，尤其對歐洲歷史研究。

▲ 倫敦政治經濟學院（LSE）取錄她讀政治及歷史系。（駱欣言微博圖片）

▲ 倫敦大學學院（UCL）的取錄電郵。（駱欣言微博圖片）

雖然Natalie未透露選讀哪一間，但早前她的內地藝人好友鄭爽在綜藝節目中，透露了Natalie本應一月赴倫敦大學開學，惟爆發疫情才留在上海。而Natalie近來不時現身內地綜藝節目，似乎有意入行，駱達華也曾表態不反對女兒入行，但需要先完成學業。

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責任編輯︰林綺玲