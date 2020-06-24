安達臣道發展區將建造一系列發展項目　以解決新增人口交通需求

▲ 黃國健議員就安達臣道發展區向發展局局長黃偉綸提問。（資料圖片）

今日（24日）立法會會議上，黃國健議員就安達臣道發展區向發展局局長黃偉綸提問，獲發展局回覆指該區將有道路改善工程和交通安排以應付發展新增人口所產生的交通需求。



發展局指為配合安達臣道石礦場房屋用地發展的入伙時間表，土拓署正進行一系列交通運輸設施的建造工程，包括一條位於發展區南端的行車隧道，以及北端的公共運輸總站，預計於2022年年初大致完成。土拓署亦正在將軍澳隧道收費廣場興建一個新的巴士轉乘站，預計於2020年年底前逐步完成。

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另一方面，為紓緩路面的交通及減輕居民對短程交通的需求，土拓署在安達臣道石礦場用地發展項目下將建造一系列行人連繫設施，配置有蓋的自動扶梯及行人天橋（連升降機塔），組成連貫的行人網絡，以提供安全、方便、全天候開放及無障礙的步行環境。這些設施將加強石礦場用地與毗鄰地區，包括觀塘港鐵站的連繫。此外，為應付由安達臣道發展新增人口所產生的交通需求，土拓署正進行所需路口改善工程，預計於2023年年底前分階段完成，包括：

連德道與秀茂坪道的路口興建一條長約390米，由連德道通往秀茂坪道的新行車天橋；以及加長位於連德道近藍田康華苑及興田邨的上落客處

清水灣道與安秀道的路口改善工程，包括於清水灣道近飛鵝山道處增設掉頭設施

新清水灣道近順利邨道的一段往九龍方向行車道的道路擴闊工程，由單線行車道擴闊至雙線行車道

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責任編輯：郭家穎

