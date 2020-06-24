【新冠肺炎】新增2宗菲律賓輸入個案　5旬漢經醫療專機返港後確診

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續放緩，今日未有新增本地感染個案，惟再多2宗輸入個案，患者均曾訪菲律賓，其中一名55歲患者早於6月13日出現發燒症狀，昨日返港後確診，二人獲送往瑪嘉烈醫院隔離治療。至今本港累計1179宗確診及1宗疑似個案。

新增第1179宗確診個案涉及一名47歲女患者，屬外藉傭工，今年3月8日往菲律賓，至昨日(23日)返港，同日出現咳嗽及流鼻水症狀，經由亞洲國際博覽館送院並確診。

另一新增第1180宗個案為一名55歲男子，有長期病患，去年8月起一直於菲律賓，今個月13日出現發燒症狀；昨日因自身長期病患，與太太乘坐醫療專機返港，並由機場直接送瑪嘉烈醫院，經檢測後確診新冠肺炎。患者於菲律賓並非屬確診個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並再次提醒市民，為減低感染風險，市民日常生活中應盡量與他人保持適當社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：陳正怡