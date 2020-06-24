食衞局指今年巡查出售肉類檔戶逾4千次　接獲冒充新鮮豬肉舉報87宗

▲ 食物環境衞生署今年巡查新鮮糧食店及獲准售賣各種肉類的街市檔位達4250次。（資料圖片）

受內地非洲豬瘟疫情影響，去年本港供港活豬數量大幅下跌。有指有不法商戶以冰鮮豬肉冒充新鮮豬肉出售，打擊售賣新鮮豬肉店鋪的生意。食衞局局長陳肇始稱，截至今年5月31日，食物環境衞生署今年巡查新鮮糧食店及獲准售賣各種肉類的街市檔位達4250次，而接獲有關冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售的舉報達87宗。

食衞局局長陳肇始回覆立法會議員何俊賢就「以冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售」的質詢時，指截至上月31日，獲准出售新鮮豬肉、冰鮮豬肉及兩者均可的持牌新鮮糧店分別有490、357及592間，而獲出售新鮮豬肉、冰鮮豬肉及兩者均可的公眾街市檔位則分別有545、26及8間檔位。

食安中心於2016年1月至2020年5月間，抽取共超過6100個豬肉（包括新鮮、冰鮮及冷藏豬肉）樣本作化學及微生物測試，除6個新鮮豬肉樣本被檢出含防腐劑二氧化硫外，其餘樣本全部通過檢測。

她引述數據指，2018年巡查新鮮糧食店及獲准售賣各種肉類的街市檔位的次數為10,394次，2019年為10,176次，截至今年5月31日則有4,250；而接獲有關冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售的舉報方面，2018年接獲舉報數字為29宗，而上年則共接獲舉報174宗，截至今年5月31日則有87宗。

期間，食環署根據《食物業規例》分別向4間新鮮糧食店及1個街市攤檔涉及在同一處所內售賣新鮮豬肉及未經預先包裝的冰鮮豬肉進行檢控，其中2宗個案定罪後分別被判罰款2,000元及3,000元，其餘3宗個案尚待法庭審訊。此外，同期有1間新鮮糧食店因以冰鮮豬肉冒充新鮮豬肉出售，違反持牌條件被食環署取消該新鮮糧食店牌照。



陳肇始亦指，過去5年，海關共接獲73宗有關以冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售而涉嫌違反《商品說明條例》的舉報，經完成調查後並無發現涉及違反《商品說明條例》的行為，迄今未有檢控或定罪個案。

對於早前有業界建議從其他地區（例如泰國、韓國及馬來西亞）進口活豬以增加活豬供應來源，她表示，港府一直樂意與業界和相關持份者探討其可行性並作出適當協調，強調活生食用動物的進口涉及公共衞生及食物安全的考慮，需要有嚴格的檢驗檢疫，以防止傳染病透過動物傳入，以及確保進口的動物安全食用。

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責任編輯：郭詩詩