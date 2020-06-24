【新冠肺炎】再多3人康復出院　祿泉樓9人群組只剩夫婦留醫

▲ 過去24小時，再多3人康復出院，其中兩人屬祿泉樓群組。（陳靜儀攝）

本港今日再增2宗新冠肺炎菲律賓輸入確診個案，至今累計1179宗確診及1宗疑似個案。醫管局指截至今日中午，再多3名確診患者康復出院，至今共有1,086名確診或疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】新增2宗菲律賓輸入個案 5旬漢經醫療專機返港後確診

醫管局稱，截至今日中午，過去24小時，再多3人康復出院，包括第1074、1089和1110宗，當中第1089宗為居住祿泉樓817室的68歲婦人，而第1110宗為居住祿泉樓1112室的72歲老翁。

現時沙田瀝源邨祿泉樓9名確診者中，有2人病逝，5人已出院，而最先於5月31日確診的夫婦則仍在留醫中。

此外，目前公立醫院已啟用617間負壓病房，合共1,206張負壓病床，現時共有86名確診病人分別於9間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘85人情況穩定。

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責任編輯：鄧凱文



