教育局跟進培正教師聯署反對國安法　教協：教師不影響工作下亦享言論自由

▲ （經濟日報資料圖片）

人大近日審議「港區國安法」，逾300個培正中學的師生校友上周於報章刊登實名聯署聲明反對國安法，有指有教師亦有參與聯署而遭投訴，教育局昨稱將按程序處理投訴，要求校方跟進、解釋及提交報告。教協重申，是次教師參與的聯署既沒有影響教學工作，亦無鼓吹違法行為，要求當局予校方以校本方式處理，不應施壓。

培正中學師生校友聯署反對國安法 校方聲明：不容許學生受到個人政見及政治爭拗影響

教協直言，當局早前已經多次要求學校就教師投訴遞交報告，對學校造成極大政治壓力，強調教師在不影響教育工作的前提下一樣享有言論自由，當中包括參與聯署對政府不同政策及法例表達意見的自由。

教協稱，是次聯署與教學工作並無衝突，亦沒有鼓吹任何違法行為，參與聯署是和平理性的表達意見的方式，教育局不應該作出干預，強烈要求教育局勿作政治干預，停止打壓教師表達自由。

培正中學昨日亦於社交平台發表聲明，指就近日港區國安法立法引發的聯署事件，學校重申學校是學生安心學習的地方，平和有序的校園環境氣氛對學生的學業和成長至為重要，不容干擾。

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責任編輯：陳正怡