警方速龍小隊沒展示編號　記協指警員若用過高武力編號成調查基礎

▲ （經濟日報資料圖片）

去年6.12警方於金鐘驅散示威者期間，警方速龍小隊隊員沒有展示編號，前拔萃女書院教師楊子俊、香港記者協會等早前分別入稟申請司法覆核質疑有關做法，5宗申請今（24日）午於高等法院續訊。代表記協資深大律師戴啟思陳詞指，投訴警察課及監警會未能獨立地調查警方，因此當公眾或記者懷疑警員使過高武力時，警員編號成為了調查基礎。

5宗司法覆核案件今一併於高等法院展開聆訊，申請人包括陳基裘、郭卓堅及青年新政召集人梁頌恆、前拔萃女書院教師楊子俊、陳恭信、魯湛思和吳康聯，以及香港記者協會；答辯人為警務處處長、保安局長及律政司司長。

速龍小隊沒展示編號巿民申覆核 李柱銘指做法有違人權法

代表香港記者協會的資深大律師戴啟思陳詞時指，大眾市民關注在公眾活動中，警員維持秩序時使用的武力程度，而於去年的反修例示威活動中，有警員涉使用高於必要程度的武力，或是阻礙到現場記者的採訪報導，記者傳媒或會希望展開調查，惟警員編號沒有被展示，使得關連人士無法就個別警員展開調查或民事訴訟。

戴續指，雖然警方指市民可以透過投訴警察課投訴，但投訴警察課並非獨立於警隊，而一般而言，投訴警察課的警員只會在位2至3年，其後會調到其他部門繼續駐守，投訴警察課的警員處理投訴時，必然會考慮到對象是舊相識或日後的上司，因此投訴警察課難以真正做到獨立調查。

戴又指出，除投訴警察課以外，監警會理論上亦會負責監察警隊，但監警會卻沒有傳召證人或是搜證的職能，僅能夠指引及監察投訴警察課。

代表律政司的資深大律師杜淦堃回應時提到抗辯方向，指各申請人的司法覆核，是建基於速龍小隊或防暴警在公眾活動中有使用到過高、不合理武力的前提，即違反了《香港人權法案條例》第3條，但警方從結論而言並沒有違反上述條例，因此警員編號展示與否，均不會違反了《香港人權法案條例》，故申請方提出的法律爭議並不相關；聆訊周五（26日）續。

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記者：王仁昌