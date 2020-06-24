【回巢拍劇】鍾嘉欣溫哥華返港隔離14天　3百萬片酬與馬國明合作《兒童醫院》

▲ 鍾嘉欣由加拿大返港接受14天隔離。

婚後已定居溫哥華的鍾嘉欣，將參演TVB新劇《兒童醫院》，身為女主角之一的鍾嘉欣今天（6月24日）下午於社交平台透露已回到香港，為下月投入拍攝《兒童醫院》作準備。由於新冠肺炎的關係，嘉欣要先行隔離14天。對於睽違5年回巢拍劇，她回覆TOPick記者稱：「期待呢。」

鍾嘉欣今午於個人IG貼出照片，照片中的她戴著黑超及口罩，她更留言道：「I'm coming home.」

▲ 鍾嘉欣由溫哥華敲返港後，要隔離14天。（Instagram圖片）

嘉欣回港演《兒童醫院》

嘉欣由加拿大返來香港，準備演出TVB重頭劇《兒童醫院》，惟她要先行進行居家隔離14日，而她於IG亦貼出戴著電子手環的照片。

帖文一出，一眾好友如岑麗香、王君馨、楊潮凱等也留言歡迎她返港，而網民也說很掛念嘉欣。

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▲ 鍾嘉欣於IG展示電子手環。（Instagram圖片）

傳鍾嘉欣片酬300萬

據知，鍾嘉欣於劇集《兒童醫院》裡佔戲頗重，她在劇中飾演兒科醫生。

她將要留港開工近4個月，有指TVB能夠打動嘉欣回巢拍劇，是因為角色為她度身訂造，甚有發揮，加上嘉欣與今次劇集的監製方俊華曾合作，故決定接拍此劇。

而鍾嘉欣今次回巢拍劇，有指片酬高達300萬元，以全劇長30集計算，即每集片酬10萬元。

▲ 鍾嘉欣於2018年曾客串劇集《再創世紀》。（Instagram圖片）

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另外，《兒童醫院》的演員陣容還包括周家怡、馬國明及鄭嘉穎等，亦傳幕後班底為香港電視劇集《導火新聞線》組合的監製方俊華與編審潘漫紅，可說甚有睇頭。

其實鍾嘉欣自2015年與加拿大醫生男友結婚後三年抱兩，專心留在溫哥華相夫教子，只是閒時返港出席商演活動，而她亦於2017年與TVB約滿。

▲ 鍾嘉欣於2015年結婚。（Instagram圖片）

雖然完約，她與TVB關係一直良好。在2018年，在加拿大生活的鍾嘉欣為TVB劇集《再創世紀》客串演出。

相隔5年再拍劇，嘉欣終於回香港拍劇，相信粉絲十分期待。

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