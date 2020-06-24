【新冠肺炎】專家料國內旅遊成新趨勢　國際旅遊2022年才有望回復

▲ 彭耀佳表示，本港已做好準備迎接疫情後的旅客。(資料圖片)

新冠肺炎疫情席捲全球，旅遊業首當其衝最受打擊。香港旅遊發展局今午（24日）舉辦全球首個旅遊業界網上論壇，討論香港、內地、亞洲以至全球在新冠肺炎疫情下的旅遊新趨勢及新常態，邀請多名業界專家作分析。其中麥肯錫公司董事合夥人沈思文(Steve Saxon)認為，國際旅遊最快要2022年才可回復至2019年的水平，而境內旅遊將會是未來旅遊的新趨勢。

沈思文稱，根據麥肯錫公司進行的調查顯示，中國人對於國家在疫情過後經濟能否谷底反彈充滿信心，但就預期出國旅遊的機會會減少；調查又發現，雖然受訪者對出遊的信心比4月提升，但數字仍相對較低。在最高分5分中，對國内短途旅游的信心只有2.5分；而對於出境旅遊的信心更低至只有1分。他預計，國內旅遊的復甦速度會較國際旅遊快近6個月, 而中國國內旅遊最近已有恢復跡象，而發展潛力最大，相信當封關措施解封後本港也能受惠。

沈思文又表示，國際旅遊最快要2022年才能會復至2019年的水平，視乎各國醫療系統、政策、防疫能力和刺激經濟措施等，他仍對旅遊業仍充滿信心, 要等待疫苗成功研發和大規模進行檢測，才可重拾市民外遊的信心。

旅發局主席彭耀佳表示，本港在疫情之下仍是安全城市，已經做好準備迎接疫情後的旅客，為他們提供安全的環境、極具吸引力的旅遊經歷，共宣布將推出「Open House Hong Kong」平台，向旅客提供不同的本地優惠及體驗，吸引他們重臨香港。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒