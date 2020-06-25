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【飛虎之雷霆極戰劇透】第30集大結局劇情預告　嘉楠不慎中槍文龍怒剿傭兵

娛樂 11:04 2020/06/25

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第29集講到文龍及時趕到阻止賀進，志斌終於獲救，換來卻是戰友當場被殺，兇手賀進逃去無蹤。A Team痛失猛將，眾人化悲憤為力量，決心保護志斌助其重獲自由。

第30集（26/6）

家成向特首請求授權到領事館進行交涉，特首進退兩難。

賀進走投無路，重金聘用傭兵殘黨，孤注一擲密謀奪回兒子。

皓月被安排離港重過新生，與國棟臨別依依，卻只能隔空留下綿綿情話；重傷的Sam遣返在即，國棟作最後送別，在最後時光重拾摯友情誼。

朱議員利用倩君竊取A Team存在的證據，更在關鍵時刻公開一切，大舉向警方問責，處長被逼下臺。

家成召開最後一個會議，宣佈A Team永遠解散，眾成員自發參與最後任務，協助汪志斌進行網上直播，公開所有真相，志斌自此受國際眼球保護。

浩然率領情報組發動網路戰，向全球發佈志斌的自白宣言，文龍同步護送志斌離開現場，國棟留守週邊監察，賀進突然施以奇襲，傭兵以重火力猛攻，成功讓賀進奪回志斌。

雙方激烈火拼，嘉楠不慎中槍，當場香消玉殞，文龍憤而反撲，怒剿傭兵。

國棟飛車追截賀進，爆發公路激戰，志斌力勸父親收手，惟賀進已陷入瘋狂狀態，兩車猛然互撞，車毀人亡。

浩然證實情報洩漏源于溫海，終於將其逮捕，連同受賄的朱議員一拼押返警署，正義得以彰顯。

曲終人散，眾人齊集已故戰友的墳前，由家成彙報一切結果，對於A Team能否重啟，諸君只能沉靜盼望。

摯友犧牲讓文龍深受啟發，毅然向逸敏求婚，在亡父墳前許下終生承諾。

國棟帶志斌探望志強，父子三人隔世相逢，志斌卻準備離開香港，再會無期。

家成與國棟經歷滄海桑田，心裡卻仍思念著畢生所愛。

《飛虎之雷霆極戰》第29集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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