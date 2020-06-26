【資優課程】保良局羅氏基金中學特設生物科技科　培養未來科學尖子突破考試框架

▲ 位於將軍澳的保良局羅氏基金中學早於2004年開始生物科技科，鼓勵學生從生活中探究科學。（李嘉杰攝）

生物科技是新世紀未來發展的主導，於2004年創校的直資男女校保良局羅氏基金中學，早在開校時已開辦校本生物科技課程。該校校長陳榮光表示，希望學生由興趣出發，培養好奇心及想象力，將生活議題帶到科學探究，培養勇於問答的習慣。

保良局羅氏基金中學一直重視科學，校內的科研氣氛濃厚，即使陳校長非科學人，但他強調教育應前瞻未來。他回憶起2004年開設生物科技課程時說，

不應該只學習公開試應考的內容，反而應在學生年輕、有豐富好奇心和想象力時播種，引導學生對科學探究產生興趣。

他指，生物科技是重要的科目，未來將會影響所有人的生活，學生不一定做科學家，但可能會是生物科技的持份者或消費者，他認為，學生有權利在中四未分學科前，先了解生物科技。

▲ 校長陳榮光鼓勵學生不應被公開試限制，應多學習公開試以外的知識。（李嘉杰攝）

陳校長認為，生物科技是千禧年代重要的發展路向，因此在初中原本設有的綜合科學課程中，抽取一節課時間，透過老師自設的課程，讓學生了解更多生物科技的內容。

▲ 副校長孫嘉俊博士指，最想學生知道基因改造對於他們生活的影響。（李嘉杰攝）

資優課程培養熱愛科學的學生

另外，該校於2005年設有資優課程，課程模式主要透過抽離式和在現有課程上進行增潤，課程內容以科學探究為主，例如高年級學生會以進行科學研究的模式學習，如大學裡的碩士和博士研究院般，透過研究學習和創造知識。該校與將軍澳的保良局陸慶濤小學結龍，該資優課程也涵蓋保良局陸慶濤小學的五年級學生至該校的高中學生。

疫情下主動檢測消毒劑效能

在新冠肺炎疫情下，該校學生不忘將生活疑問帶入科學。兩位中二學生在復課後向科學科老師提出實驗方案，其中黎建亨同學表示，在5月時，觀察到媽媽會預先稀釋一公升漂白水留作未來一個月之用，當時他忽發奇想，思考已稀釋漂白水的有效消毒率，於是向老師提出疑問。

▲ 學生對5款消毒劑進行測試，檢測到消毒劑暴露在空氣中會降低殺菌率。（李嘉杰攝）

老師在可行、安全的情況下，安排兩學生通過基因改造的大腸桿菌測試5種消毒劑，分別是雙氧水、消毒藥水、消毒火酒、漂白水及過期2年的漂白水等，測試其有效消毒率。結果得出，所有消毒劑在打開後完全暴露在空氣中，時間愈長，殺菌功效愈低。另外，消毒劑在陽光照射下，殺菌的功效也同樣降低，建議將消毒劑放在陰暗處。

同樣不要大量囤積消毒劑，即使未開封，存放的時間愈長，殺菌的功效也會降低。

▲ 兩名中二學生主動向老師提問進行消毒劑實驗。（李嘉杰攝）

協助兩位中二學生的杜正悅老師指，不想疫情耽誤學生的學習，故復課後透過提問，刺激學生思考不同的實驗，以幫助市民更有效抗疫，經過不斷更改，最後得出上述結果。另一位學生陳朗軒表示，

學校的增潤課程所教的內容讓我們能完全應用出來，不會讓我覺得做實驗好像與學生距離好遠，從中亦能發掘有趣的知識。

▲ 學校會將成功的實驗記錄並製成教材，給予其他有需要的學生使用。（李嘉杰攝）

多次派學生出席國際會議

自2006年起，保良局羅氏基金中學派出學生到國際會議上分享科研成果，去年該校學生團隊研究出治療痛風症的生物科技新方法，更於10月底遠赴美國波士頓，與全球知名大學的碩士生、大學生及科學家一同比賽，最後在全球360個參賽隊伍中脫穎而出。

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記者：梁節儀