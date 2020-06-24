警方昨以「將未經授權物品引進監獄」拘捕3人　包括24歲區議員

▲ 深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜（右）指不排除會再有拘捕行動。（黃傑偉攝）

警方昨日(23日），以『將未經授權物品引進監獄』，拘捕3名人士，被捕人分別為一名24歲區議員，其21歲議員助理及一名39歲於荔枝角收押所在囚人士。

警方指，案發於昨日，一名區議員帶同議員助理，以公務探訪為名，在探訪其間，企圖將一個置於包裝袋內，政府發給在囚人士口罩偷運出收押所。事件被懲教署人員發現，相關人士其後被警方拘捕，案件現交深水埗警區重案組跟進。警方相信，有人或對政府供應在囚人士口罩有意見而犯案。

深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜指，政府對在囚人士發放物資有嚴格規管，被捕人以公務探訪為名，明知行為干犯法例仍為之，行為令人失望，就今次事件最高可判3年監禁。警方指案件仍在調查中，不排除會再有拘捕行動。

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記者：黃傑偉