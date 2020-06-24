競委會行政總裁冼博崙請辭離港盼回歸法律工作　任期延至2021年3月協助交接

▲ 競委會行政總裁冼博崙現屆任期至今年9月屆滿將不續約。（經濟日報資料圖片）

競爭事務委員會（競委會）今日（24日）公布，行政總裁冼博崙決定在現屆任期於2020年9月屆滿後，將不會尋求續約，並同意將任期將延長不多於6個月至2021年3月，讓競委會有充足時間物色繼任人選及確保工作順利交接。

競委會指，已正式展開招聘程序，並有信心交接工作能順利進行，期間競委會工作不會受到影響。

冼博崙表示，能夠在競委會迅速發展之時出任行政總裁，是個人榮幸，要決定離開自己喜歡的城市和工作崗位，是一個非常困難的決定，但亦期盼有機會再以律師身分，重拾法庭上的工作。他亦有信心競委會在未來日子將繼續積累經驗，為香港的消費者帶來積極正面的貢獻。

競委會主席陳家殷感謝冼博崙在競委會迅速發展成為愈趨成熟的競爭法執法機構的歷程中，一直展現卓越的領導才能。

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記者：陳曉瑩