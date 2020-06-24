【招聘新招】CIA招聘廣告「踩過界」 登影音串流平台覓年輕人才

▲ 美國中央情報局（CIA）日前首度利用影音串流平台推出廣告，目標是招募18歲至35歲的年輕人才擔任情報人員。（CIA YouTube影片截圖）

近年影音串流平台崛起，除了可以看到電影、劇集之外，還有機構用來招聘人才！據路透社報道，美國中央情報局（CIA）日前首度利用影音串流平台推出廣告，目標是招募18歲至35歲的年輕人才擔任情報人員。

CIA發言人Nicole de Haay表示，CIA過往都會透過舉辦徵才博覽會，以較傳統的方式來招募新血。 而該廣告是在新冠肺炎疫情期間，需要採取社交距離措施前所構思的。CIA聲明指，他們已經將90秒、60秒及15秒等版本的招募廣告，在全美的娛樂、新聞與生活等影音串流服務平台播放。

根據市場調研公司Leichtman Research Group數據，有超過7成美國家庭至少訂閱了Netflix、Hulu、Amazon Prime這三種影音串流平台之中的其中一種。

為了招聘最頂尖的人才，Nicole de Haay分享，該局將不局限於依賴傳統的招聘人才方式。她還提到，雖然串流影音平台鎖定的目觀眾群是18歲至35歲，但仍會考慮所有可能的招募對象。

事實上，CIA近年為了招聘合適人才，積極擴大宣傳力度，在其官網及社交媒體上頻頻發布招聘廣告。CIA除了在Facebook、YouTube、Twitter等社交平台開設官方帳號，助CIA向公眾分享資訊及吸納人才。去年更初更開設官方Instagram，目前有達32.3萬名追蹤者。

責任編輯：張寶燕