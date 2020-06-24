涉向清路障警員擲汽油彈　23歲舞台設計師判囚4年

▲ （經濟日報資料圖片）

23歲舞台設計師涉於去年反修例示威期間，企圖向路障投擲汽油彈縱火，早前承認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖而縱火兩罪，今（24日）於區域法院被判囚4年。法官判刑時指，被告有預謀地投擲氣油彈燒路障，當時有警員在附近清理另一路障， 被告罔顧警員及其他示威者安危；警員試圖恢復公共秩序，被告行為卻越界，令社會容易陷入無政府狀態。

被告被告姚少康（23歲），報稱舞台設計師，被控在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖而縱火罪，控罪指他於2019年10月13日在將軍澳唐明街公園外管有兩支汽油彈，以及意圖以火摧毀或損壞屬於他人的財物。

法官胡雅文判刑時指，針對被告的控罪是有意圖而企圖縱火，比一般縱火罪嚴重，辯方曾指被告無意危害他人生命，當時只想破壞路障，而在場警員有保護裝備，亦很可能有滅火設備，現場是戶外地方，即使起火亦能迅速撲滅，法官則指這些情況並不會減輕控罪嚴重性。

法官又指，被告事前已準備好汽油彈，有預謀地犯案，被告當時蒙面，意圖逃過罪責，而被告投擲汽油彈燒路障時，有警員在附近清理另一路障，被告行為罔顧警員及其他示威者安危。

法官表示，被告指他希望就反對修訂逃犯條例表達意見，但政府於去年10月已擱置修例，社會示威仍然持續，更不時牽涉暴力及破壞財產，有人無差別投擲汽油彈，被告有意圖地上街縱火，準備製造麻煩，該行為不能與和平示威相提並論，被告應被視為罪犯，而非示威者。

法官續指，被告亦知道警員到場是為了清理路障，仍向他們投擲汽油彈，警員試圖恢復公共秩序，被告行為卻越界，令社會容易陷入無政府狀態。法官就兩項控罪以2年6個月及6年作量刑起點，被告認罪獲扣減刑期，總刑期為4年。

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記者：林欣樂