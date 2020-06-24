【趕盡殺絕】疫情重創內地野味產業　湖北全面禁食野味活埋6000公斤野生動物

▲ 湖北省有地方政府近日以活埋方式處理近6000公斤野生動物，當中包括竹鼠、蛇類、箭豬、天竺鼠等。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中進食野味被視為染疫源頭之一。作為率先爆發疫情的湖北省，上周五（19日）已宣布全面禁食野生動物政策後，當地咸寧市咸安區林業局當日即以活埋的方式，處理近6000公斤野生動物，當中包括竹鼠、蛇類、箭豬、天竺鼠等。

綜合內媒報道，自湖北省宣布全面禁食野生動物政策後，咸寧市咸安區林業局當日即向當地的野生動物繁殖戶展開賠償及處置野生動物的工作。

據當地林業部門介紹，全區共有46戶野生動物人工繁殖企業、有6戶已停止養殖的，另有３戶展演性質的養殖戶，剩下11戶為陸生野生動物，其中有證養殖5戶，無證養殖6戶，主要養殖竹鼠、蛇類、箭豬、天竺鼠等4個品種。

當局表示，目前已經以拋灑石灰、活埋的方式處理了916隻竹鼠、1605公斤蛇類、4公斤蛇蛋，同時亦捕殺了7隻箭豬。當局下一步將重點查處轄區內6處無證養殖野生動物的地點，計劃在7月10日前完成全區禁食陸生野生動物處置工作。

據當地林業局野保站負責人指出，活埋竹鼠的做法是因為當地資源豐富，加上竹鼠繁殖速度較快，若將這些竹鼠全部放生，將會對周圍的竹林造成毀滅性災難。

據外媒《彭博》報道，全中國的飼養竹鼠至少約有6000萬隻。參照中國工程院2017年的數據，整個中國則至少有1400萬人靠着野生動物產業鏈求生溫飽，產值高達730億美元。

【救救動物】肉場工人聲稱「人道飼養」 揭豬隻屢被虐待牙齒尾巴遭強拔

【救救動物】誘懷孕母象食「炮仗菠蘿」一屍兩命 慘劇震驚國際3名疑犯被鎖定

【救救動物】肉場工人聲稱「人道飼養」 揭豬隻屢被虐待牙齒尾巴遭強拔

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思