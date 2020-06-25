退休救護員做義務清潔工　網上號召網民執垃圾兩年處理過萬袋廢物

▲ 前救護員冼力求義務做清潔工，逾3千網民力撐齊到野外執垃圾。

認識退休救護員冼力求（人稱貓哥），是在Facebook見到他開的專頁︰「上山下海執垃圾」， 一個經常組團到郊外執垃圾的組織。貓哥由從前救人到現在救地球，全因他不忍大自然界污染日漸嚴重，隨處都是垃圾。貓哥說︰「很多人同我講拋垃圾的人多，執垃圾的人少，沒有可能執完所有垃圾，但我就話盡力而為啦！」

貓哥的盡力果然有成果，他的專頁開了兩年，由從前只有7、8個隊員增加到現有超過三千多名成員，更曾出動超過六百多次，共執走超過一萬袋的垃圾，貓哥說：「我希望以人影響人，讓大家懂得保護大自然。」

▲ 貓哥做了救護員31年，兩年前退休。(被訪者提供)

採訪約在下午3時進行，但在中午時收到貓哥的WhatsApp，大意是指他今早去到赤柱執垃圾，未知能否準時赴約，到時現場電聯。筆者以為要呆着等等等， 但貓哥最終只遲了5分鐘，更立即跟我開心share︰「今日天氣好好，我同兩個團友即興去赤柱海旁，共清理了5袋垃圾。」

筆者未來得及俾反應，貓哥表情就忽然由開心變成嚴肅，「這些垃圾是超強颱風山竹遺留下來的。」

▲ 2018年的山竹颱風正面吹襲香港，帶來重大的破壞，貓哥跟義工團隊到郊外處理垃圾。(被訪者提供)

山竹不是兩年前嗎？他說：「垃圾藏在石隙很尷尬的位置，較為隱蔽，很難被人發現，兩年來都沒有人郁過。其實因颱風太大，把帆船吹到岸上，現在我們是執走一大堆的帆，我地要剪爛它們逐次清走，但還未完全清理好。」



山竹還未夠老遠，同樣是10號風球、3年前的天鴿，貓哥亦有話說︰「天鴿橫掃香港後，我同朋友去西貢玩，發現我們原本租艇的位置，被颱風及巨浪打爛晒，很多船及垃圾沖了上岸，於是我經常在放工或放假便會約朋友一起回去清理。」

▲ 2017年天鴿颱風吹襲香港後，貓哥便經常到西貢執垃圾。(被訪者提供)

退休後組義工團

在2018年4月中，當時剛55歲的貓哥正式退休，在8日後便在Facebook開了「上山下海執垃圾」群組，在網上自發召集有心人做義工，一起組團執垃圾保護環境。



這群組起初只有7至8人，但漸漸吸引很多同路人來參與，陣容愈來愈強大。貓哥說：「群組開了兩年多（數字截至今年的6月9 日），我們活動的參與人數有 3,821人次，共進行了 603次行動，執走了 12,087袋垃圾（約5公斤一袋）。」

▲ 每次行動完成，貓哥會拍團體照，更必定只影背脊，原來不見大家樣子，是指不分男女年紀國籍都可一齊執垃圾。(被訪者提供)

最怕遇上即棄餐具

行動的足迹遍布香港不同地方，包括西貢、東平洲、赤柱、大澳等等，他笑言︰「郊外及海洋那裏有垃圾，我們便會去了。」他說最厲害的一次，便是在兩年前的在國慶日，在大嶼山煎魚灣一帶的海岸，共清理了150袋垃圾，「這是我們處理最多的垃圾，裏面有膠樽、鋁罐、鞋子甚至是醫療疫料等等。」



貓哥每次提起這件事都顯得十分無奈，還堅持這份信念，「我們去某些地方或樂園玩，都要玩俾入場費，但我們在大自然享樂，請問有沒有付入場費呢？其實地球大家都有份，我們去玩（Play），便需要付出（Pay），就是要執走垃圾，這是等價交換，這樣才公平。」

▲ 貓哥說垃圾種類很多，最常見的便是膠樽。(被訪者提供)

貓哥多年來，曾見過林林種種的垃圾，但原來他最怕見到發泡膠及一次性的食具，如膠叉膠杯。「如果在海上遇到以上的垃圾，你一摸它後就會變成粉狀，跟本你想執都執不到。這些粉粒會散落在海水中，如果你游水會飲了啖「膠水」，蒸魚便食了條「膠魚」，會嚴重影響身體。」



再做救護員拯救生命

做過六百多次行動中，貓哥數最難忘是在西貢鹽田梓清除魚網，「我們有次去鹽田梓划完獨木舟準備執垃圾之際，有居民說在紅樹林內有個大型的棄置魚網被沖了上岸，我去到發現情況嚴重，魚網易發臭影響衛生，還會很易勾死其他動物，於是即時處理。由於面積太大，我們用要用鉸剪分割，我同其他隊員剪到手指甩皮及流血，但一次都做不完，前後要去4次才把魚網完全清走。」

▲ 貓哥說俗稱鬼網的棄置魚網最難處理，面積大要用餃剪分割，網內不時有蟹被纏着，需要逐隻救出，再放回沙灘或海裏。(被訪者提供)

另一件難忘事，便是「重做」救生員拯救生命，他說：「大約兩年前，我們4人去西貢出海清理垃圾，當時有個男子把一架艇仔泊在岸邊，隨後回岸跟仔女玩，但這艇忽然漂向海中心，他便游水追，怎知水流很急遇溺，我們見到便救起他，幸好最後無大礙。」



現在57歲的貓哥仍不時親自帶隊出外，更自得其樂。「我們經常去郊外或海灘清理垃圾，跟附近居民都很熟稔，他知道我們是一班義工隊，有時做到身水身汗，他們會主動送上水給我們。有時我們完成活動，會到附近士多或小食店醫肚，他們都送糖水俾我們，感謝我們的付出。」

撰文：招美寶