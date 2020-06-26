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【超市大搜查】果汁含「邪惡色素」或致ADHD專注力下降　18款不含人造色素果汁名單

兒童健康 11:10 2020/06/26

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TOPick抽查了市面上23款果汁，發現有18款不含人造色素。

果汁色彩繽紛兼有不同口味，是小朋友最愛的飲品清單。不過，不少果汁為了賣相好，添加了色素調整顏色，甚至加入「邪惡」人造色素，有機會影響兒童專注力。TOPick抽查了市面上23款果汁，發現有18款不含人造色素，另有5款果汁含人造色素，「果怡」佔了其中4款。

【超市大搜查】10款果汁飲品糖分比併　飲1支樽裝橙汁等於食7粒糖

5款果汁含人造色素

不少家長認為較健康的果汁飲品，原來有機會含人造色素，其中果怡系列的4款口味果汁，包括鮮橙蘆薈、芒果、紅莓藍莓雜果及紅蕃石榴雜果，都分別含檸檬黃（E102）、日落黃（E110）及誘惑紅（E129）；而Meadows橙汁也含有日落黃（E110）。

人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成，6種人造色素包括︰檸檬黃（E102）、喹啉黃（E104）、日落黃（E110）、淡紅（E122）、麗春紅4R（E124）和誘惑紅AC（E129），均是黃色及紅色系。

導致ADHD成因眾多

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）引述2007年英國南安普敦大學一項人造色素研究指，兒童進食過多人造色素，或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。

不過她強調，小朋友患上ADHD的成因眾多，如遺傳、社交環境及早產等，而且相關研究未有一致結論，故此不能一口咬定進食人造色素是導致ADHD的元兇，只能說不排除其因果關係。

她表示，由於各國對食用色素都有監管限制，故除非加入了過量食用色素，才有機會影響健康。

6種人造色素如下︰

E102 酒石黃/檸檬黃 Tartrazine
E104 喹啉黃 Quinoline Yellow
E110 日落黃 Sunset Yellow
E122 淡紅 Carmoisine
E124 麗春紅4R Ponceau 4R
E129 誘惑紅AC Allura Red AC
*歐盟編號  

18款不含人造色素及5款含人造色素果汁名單，即睇【下一頁】


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記者︰林綺玲

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