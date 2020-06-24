林鄭月娥簽署委任書任命張舉能為終審法院首席法官　明年1月11日生效

▲ （經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日(24日)簽署委任書，任命張舉能法官接替明年1月退休的馬道立，為終審法院首席法官，明年1月11日起生效，並將有關任命報全國人民代表大會常務委員會備案，完成委任終審法院首席法官的相關法定程序。

特首辦表示，林鄭月娥按《基本法》第88條規定，今年3月接納司法人員推薦委員會推薦，任命張舉能法官為終審法院首席法官，並於上周就有關任命徵得立法會同意；同時已按《基本法》規定將有關任命報全國人民代表大會常務委員會備案。

林鄭月娥稱，就正式任命張舉能法官為下任終審法院首席法官感高興，強調法治和司法獨立是香港的核心價值，相信張舉能定能帶領司法機構讓法治和司法獨立「一國兩制」下行穩致遠。

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責任編輯：陳正怡