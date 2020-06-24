  • 30°C
香港時間 : 2020624日 (週三) 21:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

民主派初選名單出爐　街工不在名單之上

政治 20:35 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，民主派為爭取議席過半，亦訂於下月11至12日舉行初選。負責統籌協調的民主動力今日（24日）公布有效的初選名單，一共有52張名單參選。

另外，早前表明不會全盤接受初選結果的街工，不名單之上。

 

完整名單如下：

●香港島（8張名單、未決定派出數目）
公民黨鄭達鴻、＃民主黨許智峯、梁晃維、袁嘉蔚、香港眾志羅冠聰、楊雪盈、柴灣起動徐子見、彭卓棋

●九龍西（9張名單、未決定派出數目）
社民連岑子杰、#香港本土毛孟靜、張崑陽、劉偉聰、#民主黨黃碧雲、劉澤鋒、民協何啟明、安德里、半島連綫馮達浚

●九龍東（6張名單、派5張名單）
＃公民黨譚文豪、人民力量譚得志、＃民主黨胡志偉、民協施德來、本土派李嘉達、香港眾志黃之鋒

●新界西（8張名單、派6張名單）
工黨吳敏兒、黃子悅、屯門社區網絡張可森、＃朱凱迪、＃公民黨郭家麒、＃民主黨尹兆堅、天水連綫伍健偉、新民主同盟譚凱邦

●新界東（12張名單、派7張名單）
＃公民黨楊岳橋、社民連梁國雄、＃人民力量陳志全、＃民主黨林卓廷、何桂藍、鄒家成、區政聯盟柯耀林、呂智恆、新民主同盟范國威、李芝融、本土派劉頴匡、林景楠

●區議會（第二）（5張名單、派4張名單）
＃民主黨涂謹申、公民黨李予信、本土派王百羽、岑敖暉、＃民主黨鄺俊宇

●衞生服務界（4張名單、派1張名單）
劉凱文、#專業議政李國麟、袁偉傑、醫管局員工陣綫余慧明

註︰１）只列名單首位　２）＃為現任議員
資料來源︰民主動力

相關文章

【立法會選舉】倡初選落敗仍照選引不滿　新西泛民拒絕參與有街工的初選
13:06 2020/06/20
【立法會選舉】倡初選落敗仍照選引不滿　新西泛民拒絕參與有街工的初選
【立法會選舉】民主派初選報名今截止　朱凱廸岑敖暉宣布出戰初選
20:29 2020/06/20
【立法會選舉】民主派初選報名今截止　朱凱廸岑敖暉宣布出戰初選
52張名單參加民主派初選　新界東12隊最激烈
17:29 2020/06/21
52張名單參加民主派初選　新界東12隊最激烈
選舉 立法會選舉 民主動力

最高瀏覽

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
今日 12:59
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【林作裕美拍拖】與裕美撐檯腳斷正公開戀情　林作發長文護花：失婚無罪
今日 10:01
【林作裕美拍拖】與裕美撐檯腳斷正公開戀情　林作發長文護花：失婚無罪