教育局指教師職務身份顯而易見　參與校名相關組織政治聯署不屬「純粹私人意見」

▲ 培正中學一批師生校友早前聯署反對「港區國安法」，據報其中一名聯署人與該校副校長同名，教育局昨稱收到相關投訴，正按將按程序處理相關投訴。（資料圖片）

培正中學一批師生校友早前聯署反對「港區國安法」，據報其中一名聯署人與該校副校長同名，教育局昨稱正按程序嚴肅處理相關投訴，並已要求校方提交報告。對於教協引用指教師在不影響教育工作的前提下享有言論自由，局方表示不認同有團體只引用《香港教育專業守則》中「權利」的部分，未有一併論述其他章節，強調教師參與校名相關組織的政治聯署表態不屬「純粹私人意見」。

教育局跟進培正教師聯署反對國安法 教協：教師不影響工作下亦享言論自由

教育局發言人今（24日）晚回應時表示，該守則亦明確指出教師「與學生討論問題時，應盡量保持客觀」，按此原則，「教師實不應與校內個別學生一同參與學校名稱相關組織的政治聯署表態，由於其職務身份顯而易見，有關行動不再是純粹私人意見，而會對校內其他學生構成影響和壓力，並不適宜。」

局方指，跟進有關投訴屬履行職責，「協助學校防範政治入侵校園，讓學生免受影響和壓力」，形容「打壓教師表達自由」之說並不屬實，且無視政治入侵校園的壓力，局方對此表示遺憾。

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責任編輯：馮琪雅