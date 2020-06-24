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警方應死因裁判官要求　呼籲市民就陳彥霖案提供資料

社會 22:14 2020/06/24

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死因裁判法庭今就陳彥霖一案進行非公開的研訊前檢討。

15歲少女陳彥霖去年被發現浮屍於油塘對開海面，警方經調查後指死因無可疑，死因裁判法庭今日(24日)進行非公開的研訊前檢討。警方指因應死因裁判官要求，就案件呼籲市民提供資料。
　　 
警方根據香港法例第504章《死因裁判官條例》就去年9月22日在將軍澳的一宗屍體發現案（案件編號：CCDI-870/2019）進行積極調查。《條例》第9（1）及第9（2）條述明死因裁判官可調查須予報告的死亡個案；或其認為基於公眾利益而應調查的任何其他死亡個案，及調查的目的是調查某人死亡的原因及與其死亡有關的情況。
　　       
當日上午11時23分，一名15歲姓陳女童被發現在將軍澳灣海面漂浮，她於現場被證實死亡。警方呼籲任何人士如能提供有關此案件的資料，請致函與東區重案組第二隊（香港渣華道343號），或與西九龍裁判法院死因裁判庭聯絡。

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責任編輯：蘇文軒

陳彥霖

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