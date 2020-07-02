【超市大搜查】一湯匙果醬=2茶匙糖 營養師推薦5款較低糖低卡果醬
早餐除了搽牛油、花生醬，不少人也愛採果醬。市面果醬選擇眾多，到底什麼果醬會較低糖及健康？TOPick記者搜羅了市面39款果醬，發現不少果醬都較為高糖而且含有添加糖。米施洛營養護康中心註冊營養師陳睿婷接受TOPick訪問時，就推薦了5款較低糖、低卡的果醬給大家參考。
陳睿婷表示，果醬經加工處理後，屬高糖高熱量的食物。主要成份包括少量蛋白質、膳食纖維、鹽分及大量糖分。所以選擇時，首要細閱營養標籤上的糖含量，其次是熱量。
因糖分不是身體必需的營養素，比對不同果醬產品時，應以較低糖含量為佳。
|品牌
|產品
|卡路里（kcal）
|糖份（g）
|Smucker's
|Sugar free blueberry preserves 無糖藍梅果醬
|75
|2.2
|Smucker's
|Sugar free strawberry preserves 無糖士多啤梨果醬
|64
|2.7
|Food Nation
|Blueberry Spread 藍梅果醬
|174
|42.6
|Food Nation
|Raspberry Spread 紅梅果醬
|180
|42.3
|Food Nation
|Apricot Spread 黃梅果醬
|165
|39.4
一湯匙果醬約有1-2茶匙糖
陳睿婷稱，一般市面上的果醬每100克約有40-60克糖不等，即一湯匙果醬已有約1-2茶匙糖。如平日有進食含糖的凍飲、汽水、甜品等，糖攝取量便很易超標。
若過量食用果醬，或令身體攝入過多熱量，增加患上過重或肥胖的風險。而肥胖又會增加內臟脂肪，提高患上高血壓、糖尿病、心臟病或痛風風險。
果醬含果糖，會比較健康嗎？
不少果醬都會加入果糖，陳睿婷指這是因為果糖的甜度為蔗糖約1.7倍，即用量較少已可達至相同的甜味，所以其糖份或熱量都會較低。不過，果糖不一定來自新鮮水果，大部份果醬會添加人工製造的糖份，如蔗糖、果糖糖漿、玉米糖漿等，所以果糖亦可能是添加糖。
如過量食用含果糖的果醬，也會因攝取過多熱量而增重，導致增加患上不同慢性疾病，如「三高」的機會。
果糖的升糖指數較低
陳睿婷又提及「果糖」比其他糖（如葡萄糖）的升糖指數較低，即是果糖影響人體血糖的升跌速度較慢。不過，果糖的「升糖指數」會受食物配搭所影響，如果醬配白麵包，由於白麵包屬高升糖食物，最後整餐的升糖指數亦會變高。但若是配多穀麵包，升糖指數便會較低。
TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
記者：楊宛茜