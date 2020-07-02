【超市大搜查】一湯匙果醬=2茶匙糖　營養師推薦5款較低糖低卡果醬

▲ 營養師推薦5款較低糖低卡果醬。

早餐除了搽牛油、花生醬，不少人也愛採果醬。市面果醬選擇眾多，到底什麼果醬會較低糖及健康？TOPick記者搜羅了市面39款果醬，發現不少果醬都較為高糖而且含有添加糖。米施洛營養護康中心註冊營養師陳睿婷接受TOPick訪問時，就推薦了5款較低糖、低卡的果醬給大家參考。

陳睿婷表示，果醬經加工處理後，屬高糖高熱量的食物。主要成份包括少量蛋白質、膳食纖維、鹽分及大量糖分。所以選擇時，首要細閱營養標籤上的糖含量，其次是熱量。

因糖分不是身體必需的營養素，比對不同果醬產品時，應以較低糖含量為佳。

品牌 產品 卡路里（kcal） 糖份（g） Smucker's Sugar free blueberry preserves 無糖藍梅果醬 75 2.2 Smucker's Sugar free strawberry preserves 無糖士多啤梨果醬 64 2.7 Food Nation Blueberry Spread 藍梅果醬 174 42.6 Food Nation Raspberry Spread 紅梅果醬 180 42.3 Food Nation Apricot Spread 黃梅果醬 165 39.4

一湯匙果醬約有1-2茶匙糖

陳睿婷稱，一般市面上的果醬每100克約有40-60克糖不等，即一湯匙果醬已有約1-2茶匙糖。如平日有進食含糖的凍飲、汽水、甜品等，糖攝取量便很易超標。

▲ 有果醬的每100克糖份高達67.1克。

若過量食用果醬，或令身體攝入過多熱量，增加患上過重或肥胖的風險。而肥胖又會增加內臟脂肪，提高患上高血壓、糖尿病、心臟病或痛風風險。

果醬含果糖，會比較健康嗎？

不少果醬都會加入果糖，陳睿婷指這是因為果糖的甜度為蔗糖約1.7倍，即用量較少已可達至相同的甜味，所以其糖份或熱量都會較低。不過，果糖不一定來自新鮮水果，大部份果醬會添加人工製造的糖份，如蔗糖、果糖糖漿、玉米糖漿等，所以果糖亦可能是添加糖。

如過量食用含果糖的果醬，也會因攝取過多熱量而增重，導致增加患上不同慢性疾病，如「三高」的機會。

▲ 部份果醬含果糖。(TOPick記者攝)

果糖的升糖指數較低

陳睿婷又提及「果糖」比其他糖（如葡萄糖）的升糖指數較低，即是果糖影響人體血糖的升跌速度較慢。不過，果糖的「升糖指數」會受食物配搭所影響，如果醬配白麵包，由於白麵包屬高升糖食物，最後整餐的升糖指數亦會變高。但若是配多穀麵包，升糖指數便會較低。

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記者：楊宛茜