【港姐2020】香港小姐首度網上面試玩分組　健康性感組VS挑戰自我組公開真面目【多圖】

▲ 香港小姐首輪網上面試。

《香港小姐2020》今年因疫情關係，破天荒改作網上面試，讓全球觀眾同步欣賞各地面港佳麗，昨晚首輪港姐面試舉行，歷時兩小時的面試過程，大玩分類組別，將共31位特色面試者歸為不同組別，不少亦令網民大表驚喜。

首輪港姐面試開放給全球網民直擊面試過程，由陸浩明任主持，各佳麗以視像直播形式介紹自己，並由港姐評審跟佳麗閒談，展示各佳麗性格，同時又同步公開佳麗報名時靚相，跟直播中的真人樣貌可作對比。

各組佳麗大熱如下：

空姐組：

▲ 廖慧儀被視作入圍大熱。（影片截圖）

歸入空姐組共有4位佳麗，其中網民視為大熱的廖慧儀（23歲），身高168cm，去年大學畢業後投考空姐，自言平時愛做運動，有於網上開設Youtube運動平台。

不少網民即查看其教學片段，發現廖慧儀以性感造型教做運動，相當吸晴。

▲ 廖慧儀在視頻以性感造型教做運動。（影片截圖）

另外，25歲周美善出生及成長於挪威，現時為一名空姐，外形亦算討好。

▲ 有腰果眼的周美善也是一名空姐。（影片截圖）

剛畢業組別

多位年青的畢業生，甫出場即被網民眼前一亮。

▲ 梁懿婷被指似何超蓮。（IG圖片）

其中被形容如「翻版何超蓮」的梁懿婷，22歲，身高165cm，她在美國賓夕法尼亞州立大學畢業，修讀傳媒系，在面試組別中相當高質，難怪被視為大熱入圍佳麗。

▲ 梁懿婷有高學歷。（IG圖片）

身高1米7的侯嘉欣，於英國倫敦藝術學校畢業，有7年跳國際準舞經驗。不過網民及評委指她直播時化妝太濃，或影響得分。

▲ 侯嘉欣亦是大熱有望入圍。（影片截圖）

挑戰自信組

被6號形容為挑戰自信組別的佳麗，其中現居澳洲的謝易，修讀金融市場管理，現時任職國際稅務員，同時自稱為荷里活臨時演員，早前曾參予朝偉Marvel電影《上氣》，談到偉仔更笑不攏咀。

▲ 謝易自稱是荷里活活員。（影片截圖）

20歲的盧海虹，報名照片充滿文青味道，被6號形容跟真人有很大分別，她稱由內地來港定居，現為中學生，明年才考DSE。

▲ 20歲盧海虹由內地來港定居。（影片截圖）

外國組別

現時定居在夏威夷的佳麗陳慧欣，26歲，在美國夏威夷讀大學，並在當地任咖啡師，去年曾報名參加香港小姐，惜未能入選最後十強，今年再接再勵，其身材和樣子亦算標緻。

▲ 陳慧欣大騷水著。（影片截圖）

26歲的劉映沂，香港出生，多倫多成長，大學修讀犯罪學，曾參與多倫多華裔小姐，並奪得第二名，更被網友形容如「翻版」楊卓娜。

▲ 劉映沂。

20以下組別

19歲的黎卓童，城市大學讀書，身高170cm，體重約46-47kg，自言欠自信及細膽，故參加大型比賽來吸取經驗，其清新外表被網民視為大熱。

▲ 黎卓童IG有不少青春照。

▲ 少女味的郭柏妍亦甚得網民喜愛。（影片截圖）

成熟組別

外表成熟的鄺靜汶，自言學歷不高，中學畢業，後來報讀護士，現名模特兒；以報名參加比賽挑戰自己，有網友指她跟似郭可盈，而她指自己跟去年冠軍黃嘉雯為朋友。

▲ 鄺靜汶被指似郭可盈。（影片截圖）

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