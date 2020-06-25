【新冠肺炎】南亞國家疫情未受控　何栢良料本港輸入個案陸續有來

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良料本港輸入確診個案陸續有來。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，本港已連續11天沒有本地感染個案，惟近日仍有多宗輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，多個南亞國家的新冠肺炎疫情仍未受控，預料本港輸入個案會陸續有來。

何栢良今（25日）早接受電台訪問時指，本港有部份少數族裔來自南亞國家，因多個南亞國家的疫情仍未受控，其確診個案仍然上升，相信本港的輸入個案會陸續有來。他又指巴基斯坦等國家的確診個案大幅上升，與化驗量增加有關，香港目前的檢測量仍未夠多，新加坡及澳門等地的檢測量比香港還要多。

對於有11名旅客，乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但因無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場，且同機有超過20名乘客確診。何栢良指，因機上有多人確診，同機的乘客均屬密切接觸者，促當局要做好邊境檢疫安排，包括要求所有乘客接受隔離檢疫，否則會構成漏洞。

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責任編輯：郭詩詩