【明星理財】張家輝由木屋區到住中半山豪宅　影帝賣跑馬地逸廬賺近3千萬元

▲ 張家輝沽豪宅賺近3千萬元。

張家輝公認演技出眾外，原來投資眼光同樣出色。日前，張家輝把跑馬地逸廬以5,800萬元售出，呎價2.83萬元，創該物業呎價及銀碼新高。其實張家輝是在2009年金融海嘯後用公司名義以2,923萬元購入該單位，持貨11年後售出，賬面賺約2,877萬元。

據悉，家輝在2017年以1.31億元購入中半山嘉慧園後搬出逸廬，有報道拍當時其身家估計已過數億。

▲ 跑馬地逸廬樓齡已57年，屬區內老牌豪宅。（經濟日報圖片）

張家輝由低做起

現年55歲的張家輝現在的成就靠努力換來。他在石硤尾的木屋區出生和成長，後來曾住白田邨1座和石硤尾邨。因父母離異，從小隨母親長大，家境貧苦。他在1983年警察訓練學校畢業後成警員，4年後因要求轉任刑事偵緝探員不果而辭職。

失業約兩年多，他在一位擔任副導演的舊同學介紹下加入李修賢的萬能影業當幕後工作，在1989年於李修賢的電影《壯志雄心》當男主角，由此開始幕前生涯，並在同年加入亞視。

雖然家輝在亞視時是男主角，可是身處弱台乏人留意，他便曾在訪問中直言，當時在亞視工作感到失落沮喪。

不過，他在亞視結良緣，於1992年因參演劇集《李小龍傳》而認識同劇的關詠荷並拍拖。

張家輝影壇闖出成績

可是，張家輝與關詠荷在1995年至1996短暫分手年，當時張家輝因感事業不如意而往南非，於是二人分開了。往南非8個月後，張家輝因為家姐病重返港，他發現期間關詠荷代為悉心照顧姐姐，令他大為感動。在2003年12月8日，二人在澳洲結婚，於2006年1月誕下張童。

而張家輝在1997年過檔TVB，翌年憑《天地豪情》演反派Kelvin成功跑出，成為TVB一線小生，往後演出劇集包括《妙手仁心》、《外父唔怕做》、《十萬噸情緣》等，在2004年主演《天涯俠醫》後告別TVB。

在電影發展方面，他於1998年在《賭俠1999》演化骨龍成影壇搶手演員。可是，張家輝不甘重複演類似角色，約在2001年起，為求突破寧影響收入而不接演喜劇，用約近4年時間轉型後演出了《大事件》、《黑社會》等影片。

在2008年，憑《証人》在事業上再突破，憑此片屢獲影帝。2013年操肌演《激戰》，演出更是令人刮目相看，香港票房達4429萬元，叫好叫座。

▲ 張家輝主演的《激戰》叫好叫座。（經濟日報圖片）

賢妻關詠荷相夫教女

太太關詠荷在2013年播出的《情逆三世緣》後淡出幕前，專心相夫教女。早年，關詠荷接受媒體訪問曾稱：「我也不甘心放棄自己事業，但如果要我選，永遠都會選擇家庭。」

在2014年，張家輝於33屆香港電影金像獎憑《激戰》再獲影帝時便稱：「因為你（關詠荷）為認這個家付出，我才可以把所有精力投放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫。」

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