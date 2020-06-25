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【重出江湖】陳偉霆《認真的嘎嘎們》再展舞功　王者魅力收服廣場舞大媽【有片】

娛樂 11:47 2020/06/25

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

陳偉霆在內地人氣高企。

紅遍大中華的陳偉霆（William），近日為內地綜藝節目《認真的嘎嘎們》拍攝宣傳片，這次陳偉霆在宣傳片中大騷舞技，勾起不少回憶。陳偉霆更示範一「舞」泯恩仇，化解籃球場上年輕人與廣場舞大媽的恩怨。

在旁的陳偉霆蠢蠢欲動，眼神充滿對跳舞的渴望。（騰訊視頻截圖）

【港式英文】陳偉霆事隔一年再拍CHANEL巨星級廣告　Williams挑戰港普+英文對白【有片】

日前騰訊視頻上載綜藝節目《認真的嘎嘎們》的宣傳片，並配文：「有時候制霸籃球場的不一定是身高190的小伙子，也可能是戰鬥力500的大媽！大隱於市的舞林高手@William威廉陳偉霆 親自示範讓你一招『制服』對手，佔領地盤！」

廣場舞大媽充滿魄力。（騰訊視頻截圖）

影片一開始看見兩班人馬在籃球場上爭鋒相對，在旁的陳偉霆按耐不住傲氣，再一次以眼神演技爆發舞魂，以王者的姿態出埸，出手調停波友和廣場舞大媽兩幫人的風波。

年輕一代希望打籃球。（騰訊視頻截圖）

【孝子報恩】母子同台唱《野狼Disco》背後　陳偉霆買樓報答單親媽媽願同住終老

最後兩幫人被陳偉霆的舞技所震懾，怒氣瞬間飛散，自自然然的跟隨陳偉霆的舞步，將身體融入節奏，兩幫爭場的人，在陳偉霆的調停下，一團和氣共享籃球場。陳偉霆技驚四座，簡單幾個舞蹈動作便將波友和廣場舞大媽收服，成為自己的迷。

最後靠陳偉霆拯救球場。（騰訊視頻截圖）

片中可見跳得之人陳偉霆化身舞林王者，以「舞」服人，化解波友與廣場舞大媽的爭場風波，體現周星馳在電影《食神》的名言：「爭咩吖？溝埋一齊做瀨尿牛丸吖！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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