【延長產假】郭家麒：相關草案已拖延多年　法例通過後理應即時生效

▲ 郭家麒指延長產假的草案已拖延多年。（資料圖片）

勞福局稍後會正式知會立法會，修訂法定產假由10星期增加到14星期的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，提高其資助金額上限，讓較高薪的婦女可全額受惠；並確保局方盡量爭取提早一年，即在今年年底前生效。根據議程，立法會昨日（24日）下午恢復二讀辯論增加產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》。

林鄭：爭取延長產假至14周的法例 提早一年於今年底前生效

公民黨郭家麒今日（25日）於電台節目《千禧年代》中表示認為條例定會通過，料民主派議會均會支持。他要求法例一旦通過後理應即時生效，又指出政府立法執行的行動力在立《蒙面法》 時卻十分迅速，惟在產假條例上卻遲遲未有定案，可見政府刻意拖延。他期望政府盡早交代落實延長產假的實際時間表及落實婦女額外產假可獲全額支薪。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎