【鞋底播毒】港爸任由女兒著鞋危坐超市購物車　網民轟自私︰踩完我放啲嘢食上去

▲ 有將軍澳街坊向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，目睹有港爸任由女兒踩污糟超市購物車。

本港新冠肺炎疫情雖然放緩，但市民不能鬆懈，要做好衛生防護意識。繼早前不時有市民發現超市職員著鞋踩上食物凍櫃，惹鞋底播毒恐慌之後，近日有市民目睹有港爸帶同女兒逛超市，竟然讓女童穿身波鞋，直接踩在購物車內，大罵他們危險、無公德心兼播毒！

昨日（24日），facebook專頁「生仔要考牌系列」發帖文及照片，有讀者投稿稱，於本月21日晚上，即父親節當天，在將軍澳新都城2期百佳超級市場拍攝到一對父女沒有公德心的行徑，女童目測大約是初小學生，她已不是嬰幼兒可坐在購物車前座，卻硬要跪坐購物車內，而她穿了波鞋，直接踩上去。

帖文指出有關事件相信只是冰山一角，有不少父母縱容子女做些自私自利行為，沒有家教。就像帖文的留言位置，就有網民上載在玩具店見有父母將嬰兒車放上購物車內的相片，如出一轍沒有公德心弄污購物車，尤其疫情下，這些行為更加令大眾恐慌。

點戴口罩都無用喇，攪到啲購物車咁污漕，購物車喺用嚟放食物，唔喺比你個女玩㗎，超自私！

美國研究︰鞋底比廁所板更污糟

有關帖文引起大量網民討論，大罵這對父女無家教及衛生常識，加上女童年紀長不宜坐上購買車內，易有反車危機生意外。更多網民憂慮播毒問題，留言︰「對鞋踩落架車度呀！好污糟囉！你踩完我放啲嘢食上去……」及「瘋狂散播病菌」等。

網民的憂慮是有根據的。美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

兒科醫生︰入屋前要消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會，以及回家後徹底洗手等。

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責任編輯︰顏紫燕