【自私乘客】自私伯伯58X巴士上吸煙　目擊者：一開始以為聞錯然後見到有煙出

▲ 自私老伯在屯門巴士內吸煙。

巴士內嚴禁吸煙！有網民指，昨日（24）於一架屯門的巴士內，忽然聞到一陣煙味，一開始以為自己聞錯，豈料見到坐前方的老伯位置「有煙出」，隨即落下層告知巴士車長，由車長處理。

目擊者昨日於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」圖文並茂發帖，指乘搭九巴58X時，在高速公路的路途上，忽然在上層聞到有陣煙味，一開始以為自己聞錯，但後來見到坐在自己前面的老伯位置有煙出，「心諗唔係呀嘛」。隨後，他便與另外2位乘客一同告知巴士車長。

他表示，當時車長已即時在高速公路上「停埋一邊」，然後到上層處理，但自己到了屯門市廣場後已經落車，所以不清楚後續情況。

事件引起網民熱議，有網民質疑，老伯會否患有失智症或有精神疾病等才會在車上吸煙：「伯伯係咪有老人癡呆症，以為而家仲係80年代可以喺巴士上層食煙？」，但目擊者回應指，「正常老伯一個，識調位避陽光」。

不少網民亦批評老伯車內吸煙極危險，不但沒有公德心，更會影響整車人的安全：「萬一煙頭辣著咗嘢，燒哂成架巴士點算？」、「室內禁煙後未聽過有咁嘅新聞」、「巴士起火， 可大可小」。

不得在公共交通工具內吸煙

據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得在公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗。若發現有人在禁止吸煙區內吸煙，管理人可以要求吸煙者將燃著的香煙、雪茄或煙斗弄熄。

如果該人不合作而沒有將燃著的香煙、雪茄或煙斗弄熄，管理人可要求對方離開禁止吸煙區，或要求對方提供姓名及地址，以及出示身份證明文件。

如果該人沒有按管理人的要求停止吸煙、離開禁止吸煙區或提供姓名、地址，以及出示身份證明文件，管理人可在有需要時召喚警務人員協助。

任何人如根據以上條款被要求離開禁止吸煙區或被逐出禁止吸煙區，均無權要求獲退還為進入有關處所或建築物所繳付的入場費或款項。

任何人不得在指定禁煙區吸煙或攜帶燃著的香煙、雪茄或煙斗，違者定額罰款$1,500。

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責任編輯：羅嘉欣