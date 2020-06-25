【日本疫情】東京單日55人確診　辦公室現群聚感染先後7人確診

▲ 東京單日有55人確診，辦公室出現群聚感染個案。

日本政府自5月25日解除全境「緊急事態宣言」後，再度爆發新冠肺炎疫情。全國昨日（24日）新增96人感染新冠肺炎，其中東京新增55人染疫，創單日確診新高。當局擔心，疫情會蔓延至社區感染。

據共同社及日本放送協會報道，自5月25日全面解除宣言後，截至6月24日，日本全國新增確診人數為1516人。東京都政府宣布，55宗新增確診個案中，20多歲至30多歲的佔了41人。

有23宗個案傳播途徑未明，但有9名確診者於同一個辦公室工作，目前已證實7人於辦公室受感染。另外，有12宗新增個案則與夜生活聞名的新宿區有關。至昨日，東京總確診人數為5,895人，已有325因染疫而死亡。東京都政府呼籲市民，繼續採取防疫措施，包括徹底清洗雙手，避開人流密集的區域。

小樽1個半月零確診 再爆確診個案

據日本放送協會報道，北海道小樽市於昨日亦宣布，新增9宗新冠肺炎確診個案，是事隔一個半月後再度出現確診個案。9名確診者均與一間餐飲店有關，分別為餐飲店老闆、7名顧客及1名顧客家人，年齡界乎60多歲至80多歲。市政府估計，有可能爆發群聚感染。

更多有關日本疫情的報道，請看：

【日本疫情】日本家居污水首次檢出新冠病毒 有助辨別無症狀患者預測第二波傳播

【日本疫情】時隔19日東京單日確診突破30宗 醫院爆發集體感染增15確診

【日本疫情】解除緊急狀態後東京醫院爆集體感染 至少9人確診新冠肺炎

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣