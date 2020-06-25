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【日本疫情】東京單日55人確診　辦公室現群聚感染先後7人確診

健康 11:50 2020/06/25

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東京單日有55人確診，辦公室出現群聚感染個案。

日本政府自5月25日解除全境「緊急事態宣言」後，再度爆發新冠肺炎疫情。全國昨日（24日）新增96人感染新冠肺炎，其中東京新增55人染疫，創單日確診新高。當局擔心，疫情會蔓延至社區感染。

共同社日本放送協會報道，自5月25日全面解除宣言後，截至6月24日，日本全國新增確診人數為1516人。東京都政府宣布，55宗新增確診個案中，20多歲至30多歲的佔了41人。

有23宗個案傳播途徑未明，但有9名確診者於同一個辦公室工作，目前已證實7人於辦公室受感染。另外，有12宗新增個案則與夜生活聞名的新宿區有關。至昨日，東京總確診人數為5,895人，已有325因染疫而死亡。東京都政府呼籲市民，繼續採取防疫措施，包括徹底清洗雙手，避開人流密集的區域。

小樽1個半月零確診　再爆確診個案

日本放送協會報道，北海道小樽市於昨日亦宣布，新增9宗新冠肺炎確診個案，是事隔一個半月後再度出現確診個案。9名確診者均與一間餐飲店有關，分別為餐飲店老闆、7名顧客及1名顧客家人，年齡界乎60多歲至80多歲。市政府估計，有可能爆發群聚感染。

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責任編輯：羅嘉欣

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