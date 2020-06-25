【公屋租金】房委會7月20日討論公屋免租2個月　黃遠輝：接納建議機會相當大

▲ 黃遠輝表示，房委會資助房屋小組會在7月20日的會議上，討論有關租金水平及當局建議。（資料圖片）

房委會轄下公屋，或於9月1日起加租9.66%，運輸及房屋局局長陳帆建議向公屋戶提供兩個月免租，抵消加租對租戶的影響。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，小組會在7月20日的會議上，討論有關租金水平及當局建議，又認為寬免租金大致可抵銷加租壓力，料小組接納建議的機會相當大。

黃遠輝今早（25日）在一個電台節目指出，公屋租金按機制每兩年檢討一次，今次加租9.66%，平均每個單位加租約200元，租戶需多付4,800元，而加租後平均每個單位租金為2,272元，所以免租2個月大致相等於多付的租金。

他又指，今次加租建議是以2019年度公屋家庭平均入息，對比2017年度的水平，在2年間採樣約2萬個公屋家庭，結果顯示家庭平均入息上升9.66%，而《房屋條例》第16(A)條列明房委會必須按照有關數據進行調整，由於平均收入上升，需按機制加租9.66%。

黃遠輝又說，機制採樣對象全是公屋住戶，涉及180條公共屋邨每種大小單位，可如實反映公屋戶的入息情況，而加租後的平均租金，佔公屋家庭平均入息（約2.4萬元）的9.1%，相信租戶較容易負擔。

他明白，有關數據只反映去年情況，但現時經濟下行及不明朗，房委會可按《房屋條例》第17條推出免租等寬減措施，加上財政預算案早前已提出免租2個月和差餉回贈等措施，希望可紓緩公屋戶交租的壓力。

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【公屋租金】公屋擬加租9.66% 每戶平均加約200元

房委會擬提供公屋2個月免租 紓緩加租壓力

記者：陳子謙