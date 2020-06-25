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【零售寒冬】Victoria's Secret銅鑼灣4層旗艦店傳結業　遣散所有員工全面撤出香港

休閒 11:56 2020/06/25

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Victoria's Secret以月租700萬元於京華中心開設4層高旗艦店，2018年7月正式開業。（官方圖片）

美國最大連鎖內衣店Victoria's Secret的英國公司早前剛剛宣告破產，想不到品牌現在連香港市場也失手，位於鑼灣渣甸街京華中心的4層高Victoria's Secret旗艦店今日已經落閘並貼出暫停營業的告示，有消息指品牌昨晚突然遣散店舖內所有員工，意味著銅鑼灣這個地標即將消失。

鑼灣渣甸街這個地標，即將於香港消失。（官方圖片）

零售業界壞消息接二連三，較早前，內衣品牌Victoria's Secret英國分部宣布破產後，位於銅鑼灣的香港巨型旗艦店也突然暫停營業，令本港的零售業雪上加霜。

Victoria's Secret於2017年，以月租700萬元於京華中心打造4層高的巨型旗艦店，面積逾5萬平方呎，經過一年多裝修後，2018年中正式開業，主要出售內衣及美粧產品。

Victoria Secret除了內衣，香水也相當受歡迎。（經濟日報資料圖片）

據市場消息，當時Victoria's Secret簽下長達10年的租約，至2027年才屆滿，如今品牌提早7年半離場，有可能需要賠90個月租金才可解約，涉及6.3億元的賠償巨額。

Victoria's Secret去年虧損達1.7億元英鎊（約16.6億港元），全球多間分店需暫停營業，而其母公司L Brands今年首季亦虧損2.969億美元（約23億港元），並宣佈關閉品牌於北美的250間分店，可見公司早已出現嚴重虧損。因此為了止蝕，今次Victoria's Secret的結業並撤出香港，實在不叫人意外。

其實店舖上月已經開始減價促銷。（Photo credit: AFP）

Victoria's Secret於1977年由Roy Raymond創立，當時的他有感於為太太購買內衣時非常尷尬，於是在三藩市開設了首間店舖，店內張貼了不同內衣的海報，務求營造一個空間給男士們為女友或太太選購內衣。1982年，Roy Raymond以400萬美元將品牌賣給The Limited公司，公司把品牌發揚光大成為全美最大的內衣銷售商。

記者︰陳日言

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