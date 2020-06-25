【林作裕美拍拖】裕美自稱性冷感為黑歷史解畫　甜晒鑽戒爆林作曾裸體求婚

▲ 裕美否認自已花弗更自稱性冷感。

30歲林作跟31歲裕美日前被拍到十指緊扣拍拖，令二人戀情曝光，之後他們也大方認愛，林作並於社交網發千字文為女友裕美護航抱不平。昨日裕美接受媒體訪問時，為過往黑歷史自辯，除強調自己不花弗，更自爆性冷感！

雖然「林美戀」只是展開大半年，原來林作已經向裕美求婚多次，對於有指二人戀情不獲林媽媽認同，裕美稱可以作出改善，似乎希望林媽媽對其改觀。

2018年林作已公開表示對裕美有好感，最後成功將女神追到手，林作對裕美一見鍾情，不過裕美於媒體訪問中直言，起初對林作印象麻麻，覺得他口花花又身形矮小，不是自己心目中的類型。

直至某次裕美愛犬生病，林作接載她跟愛犬往醫院，終令裕美對其改觀，覺得林作好人又有義氣，慢慢由好好朋友變為情侶。

▲ 裕美強調自己不愛發姣。（取自instagram）

裕美為自己平反黑歷史

裕美向傳媒坦言二人性格及相處上很夾得來，而林作亦很寵愛她，直言以往的男友當她如「奴隸」般看待，又要按摩及做家務，惟林作卻很寵愛她，待她如公主般看待。

入行多年的裕美背負大堆黑歷史，歷過婚姻失敗，又被指出軌跟黃子恆傳緋聞，可能外間覺得她很花弗，裕美卻強調自己沒追求過男生，甚至自爆有性冷感，自己於這方面沒有特別需要。

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▲ 林作跟裕美的戀情近日成熱話。（取自instagram）

爆林作多度求婚

對於被指是失婚婦，裕美表示跟前夫夾不來，加上曾發生家暴，故決定離婚，她覺得不應該對離婚女性作出歧視行為。

另外裕美又指獲林作送贈巨型鑽戒，更自爆男友曾向她多度求婚，不時拿著拖鞋及咕臣對她說「求你嫁畀我」，甚至飲醉後裸體求婚。

不過裕美笑稱男友求婚不夠正經，覺得這樣做不尊重她，對於再婚的問題，她表示一切隨緣，不會強求，更希望得到林媽媽的同意。

▲ 裕美透露男友曾求婚多年。（取自instagram）

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對於未能獲林媽媽認同，林媽媽在回覆傳媒時亦表示對兒子的戀情不知情，而且更直接稱兒子以事業為重，所以不用介紹女朋友給她認識。

▲ 有指林母不認同兒子跟裕美的戀情。（取自instagram）

裕美相信林媽媽是疼錫兒子，她亦完全感受到，希望林媽媽有甚麼不滿可跟好說，她會努力改善。

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