【逆巿求生】金融人棄400萬年薪投身飲食界　疫巿變陣拓零售賣港式傳統美食

▲ 原任職金融界的KC Koo，因熱愛美食放棄高薪厚職，志在分享傳統飲食文化。

飲食人KC Koo曾從事金融業20年，10年前站在四十不惑的路口，毅然捨棄年賺逾400萬的厚職投身飲食界。後來開設「飯局」美食團及「明廚料理教室」烹飪班，帶領港人翻轉地球識飲識食。惟疫情下，佔八成營業額的美食團歸零，惟有變奏轉攻零售殺出新血路。

▲ 疫情襲來，KC暫停飯局轉陣拓高級食品零售。（攝影：黃建輝）

當初KC轉工是出於對飲食熱愛，先是在Openrice撰寫食評，後來將飲食視為終身志業。「去到40歲就會思考，我是不是一世都要做這些？既然轉行，就要轉做自己喜歡的事。飲食對我來說，是Career不是打份工。」

▲ 遊走香港及世界各地，舉辦飯局分享飲食心得。（相片：受訪者提供）

▲ 美食團曾赴北海道捕海膽、品嚐重達6kg鱈場蟹。（相片：受訪者提供）

飯局及美食團志在帶領港人到本地及世界各地覓食，如到北海道利尻島食現撈海膽、到羅臼吃時令鱈場蟹。原先佔生意額約八成，後來疫情撲過來歸零，整盤生意頓時只餘兩成。

日本食材製豚肉燒賣

回不去過往好景，疫巿有疫巿對策，現在KC銳意加強零售。其中之一，是瞄準酒店高級食材的機遇。「好多高級食材供應商，因酒店半停工棄貨而叫苦連天，最慘是冰鮮肉只可保存兩星期。」於是他着供應商分貨給他作零售，又竟然讓他殺出一條血路。

▲ A4級鹿兒島和牛肩胛油脂及肉味均衡。（$108/100g起）（相片：受訪者提供）

另一方面，他也售賣自家研發食物如冬菇豚肉燒賣、日本梅子、蠔豉腸、臘味、鮑汁蝦籽麵、叉燒、月餅等，全用靚料靚食材。「我做食材有兩個堅持，首先一定要香港工廠製造，香港人有能力做到的，其他地方幾平也不考慮，因為我是香港人囉！第二，我想將傳統味道帶出來。」

▲ 自家研發港式傳統食物如叉燒、冬菇豬肉燒賣、鮑汁蝦籽麵，KC想向下一代分享傳統味道。（攝影：黃建輝）

以舊時酒樓常見的冬菇豬肉燒賣為例，他的自家製燒賣用上天然放養無激素的熊本阿蘇自然豚，豬肉佔九成，冬菇用上原木產宮崎椎茸，3年才一造，冬菇椗浸水再浸豬肉，蒸起菇香四溢。燒賣與元朗燒賣皇后妙舒合作，堅持香港製造。

▲ 冬菇豚肉燒賣用上無激素熊本阿蘇自然豚，冬菇是3年一造的原木產宮崎椎茸。（$70）（攝影：陸明敏）

季節限定與錦祥號合製的臘味，除了常見的臘腸、潤腸，鴨潤腸、鵝肝腸，更有舊時味道蠔豉腸，用上來貨都要200幾元一斤的北海道蠔豉。「我媽是東莞人，自小已做臘肉臘腸，也有找她幫手研發食譜。」臘味每年做幾多賣幾多，不愁生意。

▲ 與錦祥號合製的臘味，有鴨潤腸、鵝肝腸及蠔豉腸，每年供不應求。（每斤$198起）（相片：受訪者提供）

研發了14個月的即食叉燒，剛好遇上疫情人們留家煮食而大受歡迎。「香港無人會做即食港式叉燒，因為技術上叉燒上了蜜糖放入雪櫃，肉質就會變得結實。」

這個家用版叉燒，同樣用上熊本阿蘇自然豚，由本地燒味舖長時間慢煮，連汁抽空氣包裝，再急凍處理保存。烤焗或浸熱水翻熱後，加入附送麥芽糖炮製的蜜汁即可。

不能磨滅的傳統滋味

執着於舊時味道，源於想將美食代代分享下去，當中總有不能被磨滅的傳統好滋味。「我現在50歲，世代間價值不停轉變，你們不會知道我們小時候食甚麼，將以前所謂正宗、傳統的味道帶來現在，只有我這個年紀的人才能做到，我覺得我有責任分享給大家。惟有不斷分享，世界才有進步。」

▲ 3天前才從和歌山農場採摘下來的青梅及完熟梅，圓渾飽滿，果皮新鮮。（$158/550克）（攝影：黃建輝）

食材價格近月上升，但部份食物卻反而優惠了，KC覺得要跟大家共渡時艱。「你要本住一個心去推廣一件東西，香港要這樣才有得做，我不會不賺錢，但問題是，是否取之所需？日本果實酒在港賣200多元，我只賣百多元，因我來貨真的不貴。如果你賣人血饅頭，趁缺貨時抬價，他們今次會買，但下次會含恨在心。」

▲ 所有酒品，包括愈見稀少的「響」均不以炒價發售。（攝影：黃建輝）

所謂君子愛財，取之有道。「我覺得做飲食是開心的生意，你賣了東西給人，別人反而會不開心，那不如不做吧！我炒期貨不是更好？但期貨是一個悲哀的巿場，你贏錢是因為他輸錢。所以掉轉，現在我想做有意思的事，除了開心，更加能帶給社會價值。」

親自送貨上門客人受落

KC外表雖霸氣，為人卻細心又貼地，現時網購大約六成由他親自送貨，打動客人的心。「為何別人要網購？因為想都不想就可直送上門。以前試過不同物流公司，送貨職員幾日不送，無交帶，對客人態度惡劣，我知道這件事做得不好會影響我生意，對客人來說買東西，更是買你的服務。」他不懂駕車，搭巴士又走路上去，客人見到他甚是驚喜。

話雖如此，他坦言仍未算起死回生，只是未死得。「叫做交得起租，出得起糧，仍然維持運作。」往後怎樣無人知曉，但做人就是兩個字：掙扎！

記者：陸明敏