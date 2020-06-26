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【烹飪教煮】梅子水尾最後機會自釀梅酒　達人教路一招避免釀酒梅子發霉

休閒 15:13 2020/06/26

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梅子已近水尾，想要自釀梅酒的朋友把握機會，看看飲食達人KC傳授防梅子發霉秘訣吧。

5月至6月是浸梅酒好時節，飲食達人KC Koo指，購買坊間梅酒雖然方便，但因其通常溝入梅汁，若自家製梅子釀酒則會好飲得多。KC每年都會直接從日本農場購入時令青梅和完熟梅，今年就有來自和歌山紀州南高梅，從農場採摘到客人手上不過3天時間。

3天前才從和歌山農場採摘下來的青梅及完熟梅，圓渾飽滿，果皮新鮮。（$158/550克）（攝影：黃建輝）

他指，釀梅酒其實沒有秘方，新鮮梅子就是王道。

用梅子來浸酒，不是因為果肉或果核，你看浸了一年梅酒的梅子都是脹卜卜的就知梅汁不會被抽走，梅酒要浸得好喝，純粹是因為梅皮及梅皮下組織，梅子一定要新鮮。巿面上超巿賣的梅子已雪了一星期，梅皮已經腍了，梅皮下的組織也無了，這就釀不到好的梅酒。

KC指，當梅子浮上來時已經索滿了酒，不會發霉。（攝影：陸明敏）

坊間浸梅酒失敗多因浮上來的梅子發霉，KC教導一個保證成功小秘訣︰

好多人倒入冰糖，就會『扽』瓶身讓冰糖沉底，這是不對的。冰糖應要覆蓋梅子，梅子因此會被壓下去一直浸住酒，到浮上來時已經索滿了酒，所以不會發霉。

選酒秘訣  宮城峽15年最好

在KC的不敗食譜中，常用的是酒精濃度25%的寶燒酌，酒味清淡，甜度不高，浸梅酒較好飲。惟他不建議使用酒精濃度只有14%的清酒，因抽梅汁能力較弱，建議最少使用25%的酒。

（攝影：黃建輝）

而日本人通常會用果實酒季節來浸不同果實酒，如梨、檸檬、士多啤梨等。但KC也不推薦：「因為它本身加了蜜糖，酒精濃度達35%，浸出來的梅酒較濃郁、甜身，香港又濕又熱，用寶燒酌浸的梅酒口感較清爽。」

至於喜好烈酒的，可用威士忌如余巿，宮城峽15年等，KC直言非常好飲：「威士忌的麥芽香氣與梅子好夾，但其他穀物的烈酒就不太夾了。」

他建議若買不到余巿或宮城峽15年，可選用其他煙燻味、木筒味不太重的威士忌。「日本威士忌，宮城峽最好，竹鶴煙燻味太重，山崎也不夾。白酒也OK，因較甜。」濃度再高的話可用酒精濃度達60%的天津高粮酒。

KC獨家梅子、冰糖和酒的黃金比例。（攝影：黃建輝）

他公開獨家梅子、冰糖和酒的黃金比例，只需10分鐘便完成，一年後便可喝到清甜爽口的梅酒。至於使用青梅或完熟梅，需視乎個人喜好。

材料（1.8公升密封玻璃瓶容量）：

梅子 550克
冰糖 400克（若用日本冰砂糖份量減半）
酒（可選威士忌、燒酎或果實酒） 800毫升


做法：

1. 將梅子洗淨，輕輕抹乾。
（TIPS：只在釀酒前清洗梅子，以確保其新鮮度。）

2. 用牙籤挑走梅子椗。

3. 用叉拮穿梅皮，見到透出少許梅汁，然後放入瓶。
（TIPS：只要破壞梅皮便可，拮幾多幾深不重要。）

3. 放入糖。
（TIPS：緊記不要搖晃瓶身，讓糖覆蓋梅子便可。）

4. 將酒倒滿入瓶內。

5. 置於陰涼處，避免受陽光直曬，等待1年便可。
（TIPS：當所有梅子沉底，酒身變成漂亮的金黃色即飲得。等待2年風味更佳。）

用叉拮破果皮後，滲出誘人的梅汁。（攝影：黃建輝）

用冰糖頂住梅子浸泡就不易發霉。（攝影：陸明敏）

（左至右）分別為剛浸起、浸了一天及浸了一年的梅酒。（攝影：黃建輝）

貼士：

1. 糖可選冰糖或日本人常用的冰砂糖，冰糖本身香味與梅子較夾，冰砂糖甜度較高要份量減半。

2. 釀成後，最好將梅酒與梅子分開, 否則當梅酒愈來愈少，梅子數量不變，剩下的酒就會愈來愈酸。

3. 浸完梅酒的梅子可放入密實袋，然後放入冰格雪成冰狀，飲梅酒時加入當梅子冰用。其他煮法則不太建議，因釀酒梅子酒精含量頗高。

4. 梅酒需要靠冰和水開發其香氣。飲用時，先將冰加滿入杯，倒入少許梅酒即可。或可製成梅子梳打，梅酒與梳打水比例為1：8。

不愛飲酒人士也可試浸黑糖梅汁及梅醋。（攝影：黃建輝）

5. 若不想飲酒，也可自製梅汁。用沖繩黑糖淹沒梅子抽出梅汁，兩至三星期就可喝到百份百梅汁，加入8份梳打水就可製成梅汁梳打，浸時間中搖晃瓶身可防發霉。

記者：陸明敏

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